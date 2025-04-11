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南早：歐盟領導人計畫7月到北京與習近平舉行峰會

2025/4/11 13:23
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（中央社記者張謙香港11日電）據報導，歐盟領導人計畫於7月底前往北京，與中國國家主席習近平舉行峰會。

南華早報今天在報導中引述知情人士透露，這項出訪計畫表明，中歐峰會又將在中國首都舉行，而按照過往做法，中歐峰會地點應該在北京和布魯塞爾之間輪換。

報導表示，過去幾個月，歐洲領導人一直嘗試說服北京，這次峰會應該在布魯塞爾舉行，因為他們已曾於2023年前往北京。

但據報導，由於習近平不願前往布魯塞爾，歐盟理事會主席柯斯塔和歐盟執委會主席范德賴恩明白到，若想與習近平見面的話，就要前往北京，據了解，他們也已接受。

報導表示，雖然歐盟領導人尚未與中方確認訪問日期，但他們願意出訪，表明在歐盟與美國關係實際上已經破裂之際，歐盟正認真努力重新與北京接觸。

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網上資料顯示，中歐領導人定期會晤的機制始於1998年，每年舉行，並自2010年第13屆起輪流在北京和布魯塞爾之間舉行，中方稱為中國─歐盟領導人會晤。

但自2020年起，峰會似乎不確定每年舉行一次，比如第24次會晤於2023年12月在北京舉行，但網上找不到2024年的相關資料。（編輯：呂佳蓉）1140411

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