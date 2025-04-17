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美中關稅戰 義烏商家：積極應對潛在風險

2025/4/17 11:09（4/17 12:21 更新）
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美國對中國產品課徵最多達245%的關稅。有義烏商家表示，可通過市場布局，提升產品附加價值，正積極應對潛在風險。圖為浙江義烏國際商貿城一個商戶。（中新社提供）中央社 114年4月17日
美國對中國產品課徵最多達245%的關稅。有義烏商家表示，可通過市場布局，提升產品附加價值，正積極應對潛在風險。圖為浙江義烏國際商貿城一個商戶。（中新社提供）中央社 114年4月17日
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（中央社台北17日電）美國對中國產品課徵最多達245%的關稅。中國媒體第一財經報導，有義烏商家表示，美國市場有一定占比，但可通過市場布局，提升產品附加價值，正積極應對潛在風險。

據第一財經報導，義烏宏盛玩具廠老闆娘孫麗娟表示，美國加徵關稅對他們的工廠影響不大。義烏商家做全球的生意，「我們的市場主要為中東、南美、俄羅斯、歐洲、非洲以及『一帶一路』的部分國家，我們不會由於一個國家政策的變化而影響整體的生意」。

她說，「我們也會增強我們的抗風險能力」。另外，美國市場做得比較少。即使有這方面的產品，也會及時調整方向，將產品銷往歐盟以及其他國家。

另一位義烏玩具老闆娘雅旻也表示，公司本身出口美國的產品不多，銷量一般，有一些起伏，但也仍有出貨。

另外，中國永輝超市、大潤發、物美、百聯股份、聯華超市、盒馬等近期開始進行對外貿商品的轉內銷扶持計劃。

報導訪問寧波今日食品有限公司業務負責人張寧，在對等關稅之下，他帶領團隊轉型內銷。

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張寧指出，他的公司目前70%的業務是出口，主要是向歐美、中東等市場出口，30%業務是內銷，網路與實體通路銷售都有。比如他們已經進入了山姆會員商店等門市。

他說，前幾年已經在逐步減少對美國市場的出口量，因此對等關稅的影響有限，但作為一家以外貿為主的企業，仍可以感受到關稅、運費、匯率等變化給出口業務所帶來的不確定性，因此公司決定轉型，現在已經和永輝超市等接觸，接下來希望進入更多本土超商管道，陸續轉向內銷。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140417

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