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美限制輝達H20晶片銷中 黃仁勳訪問北京引關注

2025/4/17 15:46（4/17 16:01 更新）
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中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」17日報導，應中國貿促會邀請，輝達執行長黃仁勳到訪北京。 （中央社檔案照片）
中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」17日報導，應中國貿促會邀請，輝達執行長黃仁勳到訪北京。 （中央社檔案照片）
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（中央社台北17日電）美國政府15日對輝達（Nvidia）銷往中國的H20晶片實施出口管制。中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」稍早報導，應中國貿促會邀請，輝達執行長黃仁勳今天到訪北京。

報導指出，4月17日應中國貿促會邀請，黃仁勳抵達北京。3個月前，黃仁勳曾在中國表態稱，要繼續與中國合作。

黃仁勳上一次到訪北京是出席輝達北京分公司尾牙。他當時表示，很多人不知道輝達進入中國已有25年，而其中國員工流失率是全球最低的，每年離職率僅0.9%。

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這次黃仁勳的訪問正值美國對出口至中國的輝達H20、超微（AMD）MI308和同等晶片實施出口管制之際。

在美國政府這一新規之前，輝達在14日宣布，計劃與台積電等公司合作，未來4年在美國打造價值高達5000億美元（約新台幣16兆元）的AI基礎設施。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140417

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