策進會：港澳人士擬增「長期居留」 將設過渡期

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（中央社記者李雅雯台北25日電）台港經濟文化合作策進會（策進會）、大陸委員會（陸委會）今天為在台港人舉辦講座，會上提及擬為港澳人士居留定居制度增加「長期居留」，將會設定合理過渡期。

策進會25日晚透過新聞稿表示，策進會、陸委會今天在台北舉辦第一場「2025港人台適生活講座」，計約30名在台港人與會。會上邀集稅務專家說明在台報稅實務運作，多個政府單位派出代表現場解說相關政策。

陸委會港澳蒙藏處長兼策進會秘書長盧長水表示，政府歡迎港澳人士來台發展，不過近年來兩岸及港澳情勢變化快速，加上中共對台統戰滲透力道加大，有必要整體檢視、調整居留定居制度，增加國安觀察期，提高安全門檻。

盧長水指出，港澳人士來台居留定居制度擬將增加長期居留，除了兼顧各類別人士居留條件的權衡，也給不需要或不想要申請定居者多一個選項。基於信賴利益和權益維護，新制上路時會留有合理過渡期，目前在台居留港澳人士可放心。

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「2025港人台適生活講座」將於4至9月期間於台北市、新北市、新竹縣、台中市及高雄市陸續展開，總計辦理8場次，策進會盼可協助更多在台港人了解制度、釐清疑問、規劃未來，逐步穩健在台生活。

陸委會主委邱垂正20日出席2025台北科技盃愛地球公益路跑及海基會公益宣導活動時表示，擬為港澳人士增列長期居留制度，確保整體安全人流管理，對於港澳人士來說，多一個選擇；對於國人來說，多一份安全保障。（編輯：周慧盈）1140425