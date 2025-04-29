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中國駐印度大使喊話：中國不搞傾銷 不干擾他國產業

2025/4/29 16:28
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（中央社台北29日電）針對美中關稅戰，周邊國家成為中國喊話拉攏重點目標。中國駐印度大使徐飛洪今天在印媒撰文聲稱，中國歡迎更多印度優質產品進入中國市場，且嚴格遵守WTO補貼紀律和市場規則，不搞市場傾銷及惡性競爭，且不干擾他國產業和經濟發展。

徐飛洪今天在印度快報（Indian Express）發表署名文章說，美國「打著互惠與公平的名號」濫施關稅，嚴重違反世界貿易組織（WTO）規則，破壞了以規則為基礎的多邊貿易體制，擾亂了全球經濟秩序。

他提到，一些國家不願正面與美國對抗，選擇讓步以求自保，期望換取關稅優待。但事實一再證明，在經貿問題上作出單方面讓步，無異於與虎謀皮，「只會助長美國得寸進尺的氣焰」。

徐飛洪又說，如果全球繼續容忍美國濫用關稅的行為，最後只會讓全球經濟再次陷入大蕭條，甚至倒退回「弱肉強食的叢林法則時代」。

他並向印度喊話說，中印同為開發中大國及新興經濟體，擁有實現國家振興的共同目標。中國正積極推動「高質量發展」，印度則致力實現「2047願景」，作為世界上僅有的兩個人口超過10億的國家，中印市場整合能產生「1+1=11」的加乘效應。

徐飛洪說，國際貨幣基金（IMF）預測，未來5年，中國和印度對全球經濟成長的貢獻率將達36%，超過七大工業國集團（G7）的總和。中國正在實施擴大內需策略和促進消費特別計畫，「巨大的消費潛力將得到釋放」，中國歡迎更多印度優質產品進入中國市場。

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徐飛洪還聲稱，中國「嚴格遵守世貿組織（WTO）補貼紀律和市場規則」，「我們不會搞市場傾銷，不會搞惡性競爭，不會干擾別國產業和經濟發展」。

他最後說，關稅和貿易戰再次讓世界走到了十字路口。值此歷史關鍵時刻，讓印度和中國「共同維護多邊主義，維護國際規則秩序和『南方國家』發展權益」，為動盪的世界注入急需的穩定。（編輯：邱國強/吳柏緯）1140429

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中國駐印度大使稱願加強兩國合作 進口更多產品
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