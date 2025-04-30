中國4月PMI回跌景氣收縮 產需皆放緩

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（中央社記者張淑伶上海30日電）中國國家統計局今天公布，4月份製造業採購經理人指數（PMI）為49.0%，打破連續2個月的回升趨勢，下降到景氣榮枯線以下，顯示中國製造業已受到外部環境變化影響，產需皆放緩，景氣水準下滑。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，4月份，受前期製造業較快成長形成較高基期，加上外部環境急劇變化等因素影響，製造業PMI為49.0%，比3月下降1.5個百分點，下滑至榮枯線以下。

從企業規模看，大、中、小型企業PMI分別為49.2%、48.8%和48.7%，比上月下降2.0、1.1和0.9個百分點，都低於榮枯線。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，除了供應商配送時間指數高於榮枯線，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數均低於榮枯線，表明製造業企業生產有所放緩，市場需求也趨緩。

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趙慶河指出，從重點行業看，高技術製造業PMI為51.5%，明顯高於製造業總體水準，高技術製造業延續較好發展態勢。受市場需求不足和近期部分大宗商品價格持續下跌等因素影響，製造業市場價格總體水準有所下降。

另外，根據公布，4月份，非製造業經理人指數（NMI）指數為50.4%，比3月下降0.4個百分點，仍高於榮枯線，位在擴張區間。（編輯：吳柏緯）1140430