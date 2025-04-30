世衛大會將舉行 國台辦：台灣參與政治基礎不復存在

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（中央社台北30日電）世界衛生大會將於5月舉行，美國代表此前呼籲成員國支持台灣以觀察員身分出席大會。國台辦今天表示，「民進黨當局」頑固堅持「台獨」立場，拒不承認「九二共識」，導致「台灣地區」參與世衛大會的政治基礎不復存在。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）上午舉行例行記者會，根據國台辦官網的文字實錄，有記者提問，第78屆世界衛生大會將於5月19日至27日在日內瓦舉行，「民進黨當局鼓噪參會」，國台辦對此有何評論。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，54年來聯合國及其專門機構嚴格按照一個中國原則和聯大第2758號決議精神處理涉台問題。「民進黨當局」出於謀「獨」目的，故意曲解聯大第2758號決議，是對事實的歪曲，對國際法的踐踏，對國際秩序和規則的公然挑戰。

朱鳳蓮表示，關於「中國台灣地區」參與世界衛生組織活動問題，中方立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會第25.1號決議確認的根本原則。

朱鳳蓮表示，「民進黨當局」頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，導致「台灣地區」參與世衛大會的政治基礎不復存在。

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台灣自2017年起便未受邀出席世衛大會。美國代表於2月的世衛執委會上，呼籲成員國支持台灣以觀察員身分出席世衛大會。

美國國務院一名發言人日前回應中央社詢問信件時指出，台灣是可靠且有能力的合作夥伴。美國將持續主張支持台灣有意義地參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1140430