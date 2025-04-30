加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

世衛大會將舉行 國台辦：台灣參與政治基礎不復存在

2025/4/30 13:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）世界衛生大會將於5月舉行，美國代表此前呼籲成員國支持台灣以觀察員身分出席大會。國台辦今天表示，「民進黨當局」頑固堅持「台獨」立場，拒不承認「九二共識」，導致「台灣地區」參與世衛大會的政治基礎不復存在。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）上午舉行例行記者會，根據國台辦官網的文字實錄，有記者提問，第78屆世界衛生大會將於5月19日至27日在日內瓦舉行，「民進黨當局鼓噪參會」，國台辦對此有何評論。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，54年來聯合國及其專門機構嚴格按照一個中國原則和聯大第2758號決議精神處理涉台問題。「民進黨當局」出於謀「獨」目的，故意曲解聯大第2758號決議，是對事實的歪曲，對國際法的踐踏，對國際秩序和規則的公然挑戰。

朱鳳蓮表示，關於「中國台灣地區」參與世界衛生組織活動問題，中方立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會第25.1號決議確認的根本原則。

朱鳳蓮表示，「民進黨當局」頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，導致「台灣地區」參與世衛大會的政治基礎不復存在。

google news透過 Google News追蹤中央社

台灣自2017年起便未受邀出席世衛大會。美國代表於2月的世衛執委會上，呼籲成員國支持台灣以觀察員身分出席世衛大會。

美國國務院一名發言人日前回應中央社詢問信件時指出，台灣是可靠且有能力的合作夥伴。美國將持續主張支持台灣有意義地參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1140430

#九二共識
#世界衛生大會
#國台辦
#國務院
#世衛大會
#聯合國
#民進黨
#朱鳳蓮
朱鳳蓮
國台辦回應罷免議題 稱謀獨並製造綠色恐怖反駁台商赴陸投資減 國台辦：今年首季兩岸貿易額增
世衛大會
WHA5月登場 美國務院出席世衛執委會挺台有意義參與
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：