中國強硬回應關稅戰 學者：習近平不用面對民調

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（中央社記者李雅雯台北30日電）美國祭出對等關稅政策，中國強硬回應，對外喊出「奉陪到底」、「中國不跪」。學者剖析，中國體制使其有調度空間應對，中國領導人習近平沒有民調、媒體等輿論壓力。

政治大學國際關係研究中心、亞太安全合作理事會中華民國秘書處30日上午在政治大學國際關係研究中心國際會議廳召開「美國川普總統百日新政的影響與展望」座談會，多名專家學者與會。

美國祭出對等關稅政策，中國推出反制措施，多次對外強硬表態「打，奉陪到底；談，大門敞開」。中國外交部昨天再釋出「中國不跪」影片，透過中英雙語強調，對霸權低頭如同飲鴆止渴，只能陷入更加深重的危機。

政治大學東亞研究所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢表示，其實早在美國總統川普（Donald Trump）第一任期時，北京即知關稅戰是一場持久戰，做好準備與最壞打算，持續盤點手中工具，相當於已經準備了7年。

王信賢提到，在這場關稅戰中，中國各個部會喊出「奉陪到底」，顯見這是北京的定調。美中關稅戰中，雙方體制不同也決定了習近平「有底氣」對抗，川普必須面對民調、資本家、在野黨、媒體等壓力，這些全是習近平不需要面對的。

王信賢剖析，習近平不需要承受輿論，可以將重心放在大外宣、大內宣，對外宣揚中國扛得起壓力、危機；透過宣傳調動民族主義，使對於經濟社會的不滿與批評轉為民族主義熱情，「相信唯有習近平帶領的共產黨才能控住這一波」。

台灣大學政治學系教授張登及認為，北京始終認為中國具備體制優勢，如同過去幾次金融危機，就算外部有很高的風險造成經濟動盪、影響民生就業，由於社會內控嚴格，不太容易擴散成為威脅政權的壓力，「就算有壓力也不容易表現出來」。

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張登及指出，由於體制特殊，中國經濟金融等制度也可以配合政策方向調動財政措施、貨幣政策，有能力推出政策刺激內循環、增進消費；中國學者也大多認為，每次外部強大壓力是推進深化改革的動力、推動危機促進改革的機運。

張登及提到，中國強硬對抗美國姿態，可賺取負責任大國的國際形象，對於其他國家來說，其在與美國協商關稅過程也可以打「中國牌」，藉由與北京的曖昧不明試圖換取多一些美國讓步的可能性。（編輯：吳柏緯）1140430