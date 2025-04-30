美國軍事安全決策 學者：回歸傳統現實保守主義

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（中央社記者李雅雯台北30日電）國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤今天在一場座談會說，美國總統川普對於軍事安全、國際安全等決策，基本回歸美國傳統現實保守主義，決策前提為能不能對美國產生價值。

政治大學國際關係研究中心、亞太安全合作理事會中華民國秘書處30日在政治大學國際關係研究中心國際會議廳召開「美國川普總統百日新政的影響與展望」座談會，多名專家學者與會。

馬振坤表示，川普（Donald Trump）對於軍事安全、國際安全等層面決策，基本回歸美國傳統現實保守主義，美國軍事力量投注在哪一個國家或哪一個區域，可從軍事、經濟、政治等3個價值加以評估，大前提為對於美國有沒有益處。

馬振坤提到，川普團隊對於軍事、經濟等2個價值重視程度與美國歷屆政府差不多，唯獨在政治價值部分，不若拜登（Joe Biden）政府執政時期，不再以「美國做為可信賴的世界領袖」為核心，不再強調民主同盟。

「川普很精準地將企業停損概念運用到國家安全、國際安全領域」，馬振坤認為，川普團隊協調俄烏戰爭正是出於「停損」考量，基於美國整體戰略利益考慮，倘若支持對象沒有生存能力、必須仰賴美國時，美國會有停損點。

馬振坤從軍事、經濟、政治等3個價值剖析台灣所具備的條件。

他提到，台灣位居第一島鏈重要位置，北控宮古海峽、南控巴士海峽，1949年後成功地確保中華人民共和國沒有辦法成為一個太平洋國家，這個軍事地緣戰略價值對於美國來說不可取代，「除非美國放棄目前的全球戰略定位」。

他表示，台灣的半導體供應鏈對於美國經濟來說非常重要，排除中國在外的「非紅供應鏈」也恰好地劃分民主、非民主陣營，可將川普團隊較不重視的政治價值與經濟價值緊密的結合在一起，從安全角度來看，台灣創造出對於美國的戰略價值。

台灣大學政治學系教授張登及表示，川普團隊的對中政策戰略目標在於領先、拉大美國與中國的競爭差距，必須遲滯中國的成長才能確保美國第一、美國至上，對中國祭出關稅政策與科技管制是最直接的工具。

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張登及提到，美國希望其他國家可加入對中國經濟圍堵的多邊關稅同盟；也期待其他國家在美國主導架構下，分擔軍事安全防務與財務，盼在美國經濟重新壯大後，恢復美國軍事在印太地區的絕對優勢。

「滿足前面的條件後，美國有可能進行一場有節制的、可控的區域性、代理人衝突」，張登及說，為了遲滯中國的成長，不排除亞太地區出現類似俄烏戰爭場景，以拖累中國的發展，儘管川普不樂見，不過不能排除這樣的區域衝突發生在台海的可能性。（編輯：邱國強）1140430