螞蟻國際擬赴港上市 陸媒稱正與監管部門溝通

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（中央社台北4日電）陸媒財新網報導，螞蟻集團計畫將旗下在新加坡註冊的螞蟻國際單獨在香港上市，正與監管部門溝通可能性，目前的訊息顯示「沒有政策障礙」。

財新網3日引述消息人士報導，螞蟻已過港股等待期，海外業務有望率先上市。螞蟻國際的收入約占螞蟻集團的兩成左右，擁有Alipay+、安通環球和萬里匯，包括C端支付、B端收單、B2B收付兌等跨境支付服務。

螞蟻集團去年3月進行新一輪組織架構調整，螞蟻國際（全球化業務）、OceanBase（數據庫業務）和螞蟻數科（除OceanBase之外的科技業務）分別成立董事會，獨立面向市場，實行董事會領導下的CEO負責制。螞蟻集團董事長井棟賢兼任螞蟻國際董事長。

路透根據阿里巴巴今年2月的財報測算，其關聯公司螞蟻集團截至去年9月底淨利潤達人民幣137.5億元，在低基期上年增55.1倍。

2020年10月，市值逾人民幣2兆元的螞蟻集團在上海及香港同步展開首次公開發行（IPO）。在螞蟻集團上市前夕，阿里巴巴集團創辦人馬雲在上海的外灘金融峰會批評中國金融監管及金融創新不足，螞蟻集團的上市隨後被叫停，並連續遭當局監管約談。

螞蟻集團於2023年宣布相關管理層成員不再擔任阿里巴巴合夥人，強化與股東阿里巴巴集團的隔離，同年北京對螞蟻集團罰款約人民幣71億元，意味對螞蟻集團長時間的監管結束，此後不時傳出螞蟻集團有意重啟上市的消息，螞蟻集團則予以否認。

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今年2月，馬雲也出現在中國國家主席習近平於北京出席的民營企業座談會。馬雲之後並頻繁曝光，包括現身杭州阿里巴巴總部、視察旗下超市盒馬鮮生業務以及稍早前初出席阿里雲活動並發言。

螞蟻集團旗下的上海雲進4月底提出以每股3.28港幣收購耀才大股東約51%股權。當時有市場觀點認為螞蟻此舉可能是想借殼上市，但許多分析認為可能性不高。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1140504