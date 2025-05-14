50多歲日籍男子被控間諜 遭上海法院判刑12年
2025/5/14 15:37（5/14 16:26 更新）
（中央社台北14日電）日本政府相關人士13日向共同社透露，上海法院13日認定一名2021年底在上海被拘、且被控「危害國家安全」罪的50多歲日籍男子「從事間諜活動」，並判處有期徒刑12年。但報導沒有提到這名日籍男子的身分及相關背景。
根據報導，日本政府相關人士並沒有透露這一案件的細節，包括被判刑者的身分及涉案情節，僅提到這名日籍男子於2021年12月在上海被拘留，並在2023年8月被起訴。
透過 Google News追蹤中央社
報導指出，此案恐將使在中國的日本人社群，對中國司法制度不透明的擔憂蔓延。
在此之前，一名日本安斯泰來製藥公司日籍男主管，2023年3月遭中國當局指控涉嫌違反「反間諜法」被拘留至今，直到2024年11月才進行首次庭審。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1140514
延伸閱讀石破茂與習近平會談 要求保障在中國日僑安全日本安斯泰來藥廠高層在中國被捕逾1年 遭間諜罪起訴朋友遭軟禁監禁 日本知中學者：喜歡中國不變但我不敢再去神戶學院大學中國籍教授返鄉失聯1年多 悄然回到日本
- 50多歲日籍男子被控間諜 遭上海法院判刑12年2025/05/14 15:37
- 2024/10/29 16:38
- 2024/09/10 10:49
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
首例韓國人涉中國反間諜法遭捕 被控外洩半導體情報