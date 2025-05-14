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50多歲日籍男子被控間諜 遭上海法院判刑12年

2025/5/14 15:37（5/14 16:26 更新）
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中國及日本國旗。（路透社）
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（中央社台北14日電）日本政府相關人士13日向共同社透露，上海法院13日認定一名2021年底在上海被拘、且被控「危害國家安全」罪的50多歲日籍男子「從事間諜活動」，並判處有期徒刑12年。但報導沒有提到這名日籍男子的身分及相關背景。

根據報導，日本政府相關人士並沒有透露這一案件的細節，包括被判刑者的身分及涉案情節，僅提到這名日籍男子於2021年12月在上海被拘留，並在2023年8月被起訴。

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報導指出，此案恐將使在中國的日本人社群，對中國司法制度不透明的擔憂蔓延。

在此之前，一名日本安斯泰來製藥公司日籍男主管，2023年3月遭中國當局指控涉嫌違反「反間諜法」被拘留至今，直到2024年11月才進行首次庭審。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1140514

#上海
#中國
#日本
#反間諜法
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