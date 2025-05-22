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藍天立案震動廣西政壇 港媒預測至少800人被追責

2025/5/22 10:07
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（中央社記者張謙香港22日電）中國廣西壯族自治區政府主席藍天立日前落馬受查後，中共廣西黨委書記陳剛提出「倒查十年專項行動」，有港媒預測，廣西將至少有800名官員及商人因此被追責、問責。

藍天立落馬後，陳剛提出「對非法採礦和涉重金屬污染問題倒查十年專項行動」作為「重大政治任務」，下令深挖背後腐敗問題，重點查處官商勾結、官員腐敗、企業嚴重違法等問題。

星島日報今天刊文表示，廣西礦產資源豐富，尤以鋁、錫為最，採礦、選礦、冶煉歷史悠久，河池、百色等地多年來由於無序開採，嚴重污染生態環境，背後肯定有保護傘，藍天立落馬，相信涉及有色金屬腐敗，牽連眾多官員。

文章認為，廣西這場「倒查十年」行動，與自治區內蒙古於2020年對涉煤炭腐敗展開的「倒查二十年」行動異曲同工。

據指出，內蒙古「倒查二十年」至少立案涉煤案件736件，1656人被追責、問責，其中廳局級幹部69人、縣處級幹部243人，另有省部級幹部至少5名。

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文章表示，內蒙古這場政治風暴，緣於領袖（習近平）發雷霆之怒，當時負責查處行動的內蒙古黨委書記石泰峰如今官拜政治局委員、中央組織部部長，如今廣西「倒查十年」，「背後由誰拍板亦可想像」。

文章表示，如果把內蒙古「倒查二十年」的成果打五折，相信廣西至少800名官員、商人被追責、問責。（編輯：周慧盈）1140522

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