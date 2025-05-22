香港長和重申：出售港口不會做不合法交易

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（中央社記者張謙香港22日電）香港長江和記實業有限公司高層今天重申，長和出售港口必須經過審查，公司方面也會全力配合，不會做不合法交易。

無線電視台報導，長和聯席董事總經理黎啟明在股東週年大會上重申了以上立場。

自從長和公開這項交易後，北京方面十分不滿，持續批評長和至今，且言論愈來愈強烈。

此外，中國國家市場監管總局表明，將會依法審查交易，而交易各方不得採取任何方式規避審查。

長和早前曾發表聲明表示，這項交易絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行。

聲明指出，「交易之完成取決於一系列條件的達成，包括法律和監管部門之同意及批准、不存在違法或法律禁止的情況、獲得公司股東的必要批准以及最終文件中約定的其他適當及常規條件」。

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長和是香港首富李嘉誠家族控制的公司，該公司於3月4日公布與美國貝萊德（BlackRock）領頭的財團達成原則性協定，計畫向該財團出售旗下和記港口集團80%的資產，轉讓持有和營運的海外43個港口及配套物流網絡，這些港口分布於23個國家，包括巴拿馬運河兩端的港口。

其後，外界又傳出長和計畫分拆出售相關港口，把兩個巴拿馬港口剝離出來。（編輯：周慧盈）1140522