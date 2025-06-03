中國車企陷價格戰廝殺 工信部將出手加強整治

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（中央社記者吳柏緯台北3日電）中國電動車產業價格戰再起，日前中汽協發布倡議並點名車企內捲式競爭，危害產業發展。中國工信部近日表示贊同倡議內容，將進一步加強汽車行業內捲競爭整治力道。

中國電動車產業淪價格廝殺戰場後，中國汽車工業協會（中汽協）日前發布「關於維護公平競爭秩序，促進行業健康發展的倡議」，要求企業在依法降價處理商品以外，不以低於成本的價格傾銷商品，不進行誘導消費者的虛假宣傳，擾亂市場秩序，損害行業和消費者根本利益。

據第一財經報導，中國工信部表示支持中汽協的倡議，強調企業之間無序價格戰，是內捲式競爭的典型表現，「價格戰沒有贏家，更沒有未來」。

中國工信部強調，將加強汽車行業內捲式競爭整治力道，推動產業結構優化調整，加強產品一致性抽查，配合相關部門進行反不正當競爭的執法工作，採取必要的監管措施，堅決維護公平有序市場環境，確實保障消費者根本利益，推動汽車產業高品質發展。

報導另引述多位業內專家表示，內捲式競爭將導致汽車產業過度關注短期利益，忽視長期創新和研發投入。建議監管部門加強「疏堵結合」，引導產業轉型。研究發布針對汽車行業內捲式競爭問題的監管制度，引導企業由低價競爭轉向創新競爭，打擊不正當競爭行為。

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中國汽車工程學會理事長張進華在報導中表示，今年5月，部分車企再次大幅度調低新能源汽車的價格，引發業內新一輪價格戰，以及恐慌情緒。價格戰持續升溫，催生了車企以犧牲品質為代價，實現以價換量的潛在風險。

中汽中心董事長安鐵成指出，汽車上下游產業鏈長、技術密集、固定投資較高，以價格戰為主的內捲式競爭，導致產業上下游效益下降，長期會削弱研發投入能力、引發產品品質隱患，既不符合產業長遠發展利益，也不利於維護健康的市場經濟秩序。（編輯：周慧盈）1140603