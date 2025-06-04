加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
歐美譴責中國網攻捷克 學者揭「公開點名」策略用意
首頁 / 兩岸

中國商務部長見世貿總幹事：應加強對單邊關稅監督

2025/6/4 14:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）中國商務部部長王文濤昨天會見世界貿易組織秘書長伊衛拉時表示，面對個別成員任意加徵關稅，世貿組織應加強對單邊關稅的監督並提出客觀中立的政策建議，督促有關成員的雙邊貿易安排符合世貿組織規則，避免損害其他成員利益。

據中國商務部，商務部部長王文濤3日在法國巴黎出席世貿組織小型部長會議期間，會見會見世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala），雙方就全球貿易嚴峻形勢和世貿組織改革等議題深入交換意見。

正值美中關稅戰，王文濤不點名指出，面對個別成員任意加徵關稅，世貿組織應加強對單邊關稅的監督並提出客觀中立的政策建議，督促有關成員的雙邊貿易安排符合世貿組織規則，避免損害其他成員利益。

王文濤說，中方堅定維護多邊貿易體制，支持世貿組織在全球經濟治理中發揮更重要作用。

王文濤表示，在推進世貿組織改革上，中方主張盡快恢復爭端解決機制正常運轉，探索更加靈活、高效和負責任的協商一致決策做法，推動漁業補貼、投資便利化、電子商務等協定盡快生效，並就貿易與環境、供應鏈韌性、人工智慧等議題展開討論。

google news透過 Google News追蹤中央社

據中方訊息，伊衛拉表示，當前國際貿易動盪損害全球經濟增長，各方應管控雙邊貿易衝突，支持多邊貿易體制，促進世貿組織改革。中方是多邊貿易體制的堅定維護者，期待中方在推進世貿組織改革上發揮更大作用。

會談結束後，王文濤與伊衛拉簽署新一期「中國項目」諒解備忘錄，幫助開發中成員特別是最不開發的國家更好融入多邊貿易體制。（編輯：陳鎧妤/張淑伶）1140604

王文濤
中國高官3週前呼籲波音深化合作 如今避答暫停交機官媒：中國正聯合多國因應美國關稅攻勢 站著應對
伊衛拉
何立峰會見WTO秘書長 介紹美中經貿高層會談情況美中貿易談判結束 WTO秘書長稱許正面結果
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：