中國商務部長見世貿總幹事：應加強對單邊關稅監督

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（中央社台北4日電）中國商務部部長王文濤昨天會見世界貿易組織秘書長伊衛拉時表示，面對個別成員任意加徵關稅，世貿組織應加強對單邊關稅的監督並提出客觀中立的政策建議，督促有關成員的雙邊貿易安排符合世貿組織規則，避免損害其他成員利益。

據中國商務部，商務部部長王文濤3日在法國巴黎出席世貿組織小型部長會議期間，會見會見世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala），雙方就全球貿易嚴峻形勢和世貿組織改革等議題深入交換意見。

正值美中關稅戰，王文濤不點名指出，面對個別成員任意加徵關稅，世貿組織應加強對單邊關稅的監督並提出客觀中立的政策建議，督促有關成員的雙邊貿易安排符合世貿組織規則，避免損害其他成員利益。

王文濤說，中方堅定維護多邊貿易體制，支持世貿組織在全球經濟治理中發揮更重要作用。

王文濤表示，在推進世貿組織改革上，中方主張盡快恢復爭端解決機制正常運轉，探索更加靈活、高效和負責任的協商一致決策做法，推動漁業補貼、投資便利化、電子商務等協定盡快生效，並就貿易與環境、供應鏈韌性、人工智慧等議題展開討論。

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據中方訊息，伊衛拉表示，當前國際貿易動盪損害全球經濟增長，各方應管控雙邊貿易衝突，支持多邊貿易體制，促進世貿組織改革。中方是多邊貿易體制的堅定維護者，期待中方在推進世貿組織改革上發揮更大作用。

會談結束後，王文濤與伊衛拉簽署新一期「中國項目」諒解備忘錄，幫助開發中成員特別是最不開發的國家更好融入多邊貿易體制。（編輯：陳鎧妤/張淑伶）1140604