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國台辦：馬英九將率台青參加海峽論壇

2025/6/11 10:54
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（中央社記者呂佳蓉北京11日電）中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，第17屆海峽論壇大會將於15日在福建廈門舉行，台灣有關政黨代表及各界人士超過7000人受邀參加。國民黨前主席馬英九將率台灣青年於14日至27日參加海峽論壇、赴甘肅參訪。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，朱鳳蓮在一開始時做出2項宣布。朱鳳蓮宣布，第17屆海峽論壇大會將於6月15日在福建廈門舉辦。論壇主會場設在廈門，福建有關設區市和平潭綜合實驗區將舉辦相關活動。

朱鳳蓮表示，這次論壇堅持「民間性、草根性、廣泛性」的定位，延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，安排大會活動以及青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流四大主題系列活動共56場。

她聲稱，台灣有關政黨代表以及工會、青年、婦女、民間信俗、農漁水利、文化旅遊、衛生健康、工商金融等各界人士超過7000人將受邀參加。

朱鳳蓮接著宣布，中國國民黨前主席「馬英九先生」將率台灣青年於14日至27日赴福建、甘肅出席第17屆海峽論壇、2025（乙巳）年公祭中華人文始祖伏羲大典、兩岸共同弘揚中華文化活動（敦煌）等活動並參訪。

她說，大陸歡迎「馬英九先生」率團來訪，將做好相關活動安排，並提供必要便利。

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朱鳳蓮表示，當前台海形勢複雜嚴峻，但兩岸交流合作不能停、不能斷、不能少。大陸一如既往歡迎台灣各界人士和廣大台灣民眾常來大陸參訪交流，與大陸攜手加強交流合作。

根據馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，應大陸方面邀請，馬英九將在14日至27日率馬英九基金會「大九學堂」學員訪問中國大陸，預計前往廈門參加海峽論壇，並前往甘肅敦煌。（編輯：謝怡璇）1140611

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