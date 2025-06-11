國台辦再批沈伯洋 不允許在大陸賺錢又支持台獨

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（中央社記者呂佳蓉北京11日電）中國大陸國台辦指民進黨立委沈伯洋父親的公司與大陸某些企業存在貿易往來與業務合作。國台辦發言人朱鳳蓮今天再度強調，決不允許有人一邊在大陸賺錢，一邊支持「台獨分裂」活動。

在今天的國台辦例行記者會上，許多陸媒聚焦沈伯洋再度遭到大陸制裁。朱鳳蓮今天表示，「台獨頑固分子」沈伯洋之父沈土城擔任負責人的兆億有限公司，與大陸某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。

她說，大陸決定對兆億有限公司依法實施懲戒，禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作，並將對其採取其他必要措施，展現了大陸決不允許「台獨頑固分子」關聯企業在大陸謀利的嚴正立場。

至於有陸媒提問，除沈伯洋外，民進黨政治人物鄭麗君、柯建銘、張宏陸、黃捷、顧立雄、何志偉等都在借家族賺「大陸錢」，朱鳳蓮表示，「沈伯洋之流」煽動「反中」、鼓吹台獨，「純粹是為了謀取個人私利」。為了追逐個人利益不惜損害廣大台灣民眾的利益福祉。

她說，大陸決不允許有人一邊在大陸賺錢，一邊支持「台獨分裂」活動。

有媒體詢問下一步的懲戒措施，朱鳳蓮並未具體回應，僅繼續重申一貫立場，並聲稱「如果台獨分子誤判形勢、一意孤行，只會付出更慘痛的代價」。

在中國華僑大學任教的台籍教師張立齊因申領定居證，遭到政府註銷台灣身份。朱鳳蓮表示，定居證已行之有年，是發放給被批准來大陸定居落戶的台灣居民短期持有的一種臨時性、過渡性身份證件。

她指出，持有定居證不等於取得大陸戶籍。持證人如未在規定時間內到大陸公安機關辦理落戶手續，則不具有大陸戶籍，其定居證也將過期失效。陸委會有關說詞「倒行逆施」，損害台灣民眾正當權益，破壞兩岸人民往來和交流。

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有媒體報導，大陸在第二屆海峽兩岸中華文化峰會開幕前，安排部分媒體高層閉門會議，提出對台宣傳工作要求，並要求參會台媒返台後針對明年九合一選舉協助展開情報蒐集。

朱鳳蓮表示，「相關報導完全是無中生有、惡意造謠」。民進黨政府出於「謀獨」政治私利，慣於指使特定媒體和豢養的網軍對台灣民眾進行認知欺詐，企圖通過攻擊抹黑大陸阻撓破壞兩岸交流合作。（編輯：陳鎧妤）1140611