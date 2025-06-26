王毅會見美學者 稱中美需構建兩國互動新敘事

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（中央社台北26日電）中共中央外辦主任王毅昨天在北京會見美國哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）。王毅說，中美需構建能規範兩國交往互動的新敘事。提出「修昔底德陷阱理論」的艾利森則稱，美中應找到共存的戰略定位。

據中國外交部今天早上發布的消息，王毅在會見中表示，中國人講究「和而不同」，與西方你輸我贏的零和思維不同，是在承認和尊重彼此差異的基礎上實現和諧相處，形成並拓展國與國之間的共同利益。

王毅稱，當下中美需要構建能規範未來兩個大國交往互動的新敘事。

王毅說，中方處理對美事務的根本，遵循中國國家主席習近平提出相互尊重、和平共處、合作共贏三原則。希望美方與中方一道解決好相互認知這一根源性問題，扣好中美關係的「第一顆鈕扣」，進而按照中美關係三原則，找到中美正確相處之道。

王毅呼籲，希望美國各界有識之士能在推動美國內形成客觀積極的對中認知和中美正確交往互動的方面上，發揮積極作用。

據中方消息，艾利森表示，「和而不同」觀念與美國內尊重多元性的理念有相通之處，美中生活在同一星球，應該找到共存的戰略定位，避免陷入「修昔底德陷阱理論」（Thucydides's Trap）。

艾利森稱，美中雙方應就未來兩國關係發展達成新的原則框架，相互尊重可以作為第一條（原則）。他表示，願繼續為推進雙方溝通交流和兩國關係穩定發展作出貢獻。

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艾利森曾提出知名的「修昔底德陷阱理論」（Thucydides's Trap），主張當新興強權崛起，威脅現有強權地位，雙方可能爆發衝突。

艾利森去年12月也曾在北京與中國全國政協主席王滬寧會面。當時他表示，美中應避免陷入「修昔底德陷阱」，找到正確相處之道對兩國和世界都很重要。他願繼續推動雙方加強溝通，為兩國關係穩定發展做出貢獻。（編輯：謝怡璇/張淑伶）1140626