台版太陽馬戲團攜手外交部 雙印巡演助攻新南向

（中央社記者顧荃台北19日電）外交部今天表示，被稱為「台灣的太陽馬戲團」的福爾摩沙馬戲團，將於6月底前往印尼與印度演出，巡演作品「亞洲之心」融入客家與原住民元素，展現台灣多元文化，並增進與新南向目標國交流。

外交部上午舉行記者會，宣布為增進與新南向目標國的雙邊關係與文化交流，邀請「福爾摩沙馬戲團（FOCA）」於6月25日至7月7日前往印尼雅加達、泗水及印度清奈、新德里等2國4地進行文化訪演，並由外交部次長謝武樵授旗給福爾摩沙馬戲團團長林智偉，預祝巡演順利圓滿。

謝武樵致詞時表示，福爾摩沙馬戲團由一群8年級生組成，以美麗寶島福爾摩沙為團名，演出結合傳統文化、在地文化、街頭文化及劇場藝術，創造了屬於台灣多元的當代馬戲藝術，是台灣唯一一個同時獲邀參加法國亞維儂藝術節及英國愛丁堡藝穗節的團體，曾被媒體報導稱為「來自台灣的太陽馬戲團」，帶領台灣特技走向國際。

謝武樵指出，這次前往表演的印尼與印度，與台灣關係深厚，印尼是台灣第14大貿易夥伴，雙邊貿易額達89億美元，有27萬印尼朋友在台灣一起打拚經濟，是台灣新住民裡最多的，對台灣經濟功不可沒；印度與台灣的雙邊貿易額也高達70.5億美元。

林智偉說，巡演劇碼「亞洲之心」全程75分鐘，以台灣本土文化出發，將扯鈴、鐵環、空中綢吊等現代馬戲特技融入本土客家、原住民歌舞，展現台灣的多元文化。

他表示，今年是福爾摩沙馬戲團成軍第9年，曾去過將近20個國家、50個城市演出，今年是第一次跟外交部合作，也是首次前往印尼跟印度表演，非常興奮也很開心，希望未來能前往更多地方演出。（編輯：李信寬）1080619