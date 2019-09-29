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首頁 / 文化

台南美展頒獎 黃偉哲盼扶植年輕藝術家

最新更新：2019/09/29 18:24

（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市政府今天下午在台糖長榮酒店舉辦2019台南美展得獎者頒獎典禮，台南市長黃偉哲致詞時表示，市府將努力扶植並發掘台南的年輕藝術家。

台南市政府文化局指出，「2019台南美展」分為西方媒材類、東方媒材類、書法類、攝影影像類、傳統工藝類、立體造型類等6大類；今年總收件數達401件，經評審委員選出161件得獎作品。再從6大類的第1名中選出3名「台南獎」，除新台幣3萬元獎金外，市府另提供典藏費7萬元，作品由文化局典藏。

台南市文化局長葉澤山表示，今年有1名高中生、2名國中生獲獎，顯示台南的美術教育已成功向下扎根。從獲獎作品中也可發現，台南市傳統工藝的專業及作品精湛程度令人驕傲。今年台南獎得主之一，就是來自傳統工藝類。

黃偉哲表示，無論是傳統文化工藝的傳承保存、地方美學涵養的教育推廣、藝術界創作新秀的培養厚植，台南都一直在向前走，且還要走得更遠。

他說，台南市美術館今年開幕，代表台南美術界的重要里程碑；但目前屬於草創初期，還有許多地方需要努力。期盼未來市府能和台南市美術館合作，展出年輕藝術家的作品，讓台南藝術界的新秀能多被外界看見。（編輯：陳清芳）1080929

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