台南傳統藝術 金獅陣首獲邀北上演出

台南市歸仁區看東弘農宮金獅陣，今年首次獲邀到新北市參加土地公文化祭活動表演，希望讓北部民眾認識南部的傳統陣頭。（看東弘農宮提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年11月4日

（中央社記者楊思瑞台南4日電）民國107年由台南市政府登錄為傳統表演藝術的歸仁區看東弘農宮金獅陣，今年首次獲邀到新北市參加土地公文化祭活動，讓更多民眾有機會觀賞具地方代表性的陣頭。

弘農宮指出，新北市政府與中和力行福德宮已連續7年合辦土地公文化祭活動，今年邀請看東弘農宮金獅陣前往參加，希望讓北部民眾認識南部的傳統陣頭。近80名團員利用夜間演練，且有年輕新手加入傳承。昨天在新北市參與繞境與演出，團員們都很賣力，也獲得很好評價。

弘農宮提到，金獅陣創陣年代久遠，深受歸仁仁壽宮保生大帝青睞，入廟時排在武陣之首，在仁壽宮五朝王醮大典中更享有入王府「祀王」的榮耀。

台南市文化資產管理處指出，看東弘農宮金獅陣為台南市南關線地區具代表性的金獅陣，儀式講究遵循古禮，陣式與套路完整、富傳統性，且居民保存意願強烈，參與度高，傳承無虞，能正確體現金獅陣知識、技藝與文化表現形式。獅陣所用的獅頭設計特殊，具宗教意涵與藝術性。在107年6月登錄為台南市傳統表演藝術。（編輯：黃世雅）1081104