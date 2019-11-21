宜蘭影像興樂園影展 16部好片免費欣賞

（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）由宜蘭縣文化局主辦的「2019影像興樂園」影展明天起在中興文化創意園區登場，除有13部與女性為主題電影之外，還有3部與宜蘭主題有關電影，歡迎民眾免費前往欣賞。

文化局今天表示，「2019影像興樂園」影展今年邁入第3屆，過去舉辦時不僅籌辦動畫、微電影、紀錄片等影像拍攝課程，也挖掘優秀作品及人才。今年影展特別以「放眼國際、深耕宜蘭、聚焦南澳」為主軸，於11月22日、23日、24日、30日在中興文化創意園區展開4天的放映及座談活動。

文化局表示，「2019影像興樂園」影展內容包含與羅東社區大學合作舉辦的「台灣國際女性影展宜蘭巡迴場」，將播放13部與女性主題有關的國內外精選電影，像是獲得2018年摩洛哥賽拉女性影展評審團大獎的「同境相憐」、獲2018年歐洲電影獎最佳紀錄片獎的「沉默正義」等片，活動中也將規劃10場座談，邀集優秀台灣女性影像工作者參與，讓觀眾在欣賞電影之餘也能深入探討片中議題、接觸各方觀點。

此外，影展也兼具國際與強調在地關懷，規畫「宜蘭主題電影放映」，將在30日影展最後一天，播映由宜蘭南澳導演陳潔瑤拍攝的「只要我長大」等3部以在地為主題電影，期待讓觀眾透過影片不同面向描述，認識宜蘭南澳。

「2019影像興樂園」影展及座談活動皆為免費入場，放映時間及活動詳情請可至「影像興樂園」臉書粉絲專頁查詢。（編輯：李錫璋）1081121