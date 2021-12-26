台日新創「阿婆蘭」 林曼麗：跨文化跨領域跨國際

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（中央社記者趙靜瑜高雄26日電）由國藝會董事長林曼麗擔任總策畫的台日交流Taiwan NOW藝術計畫，25日在台日新創歌仔戲「阿婆蘭」演出中圓滿結束。林曼麗表示，這是跨文化、跨領域與跨國際的突破，「這不是結束，而是一個新可能性的開始。」

林曼麗今天在衛武營演講廳舉行的「阿婆蘭」講座上表示，這次的創作不只是跨文化、跨領域與跨國際，也是彼此互相說服與接納的過程，這是新創歌仔戲「阿婆蘭」最為難能可貴的地方。

林曼麗說，一切要感謝老天爺沒有下雨，「阿婆蘭」也因此圓滿完成首演，「這只是一個開始，我們希望透過第一步的完成，再有下一步的未來性。」

導演柳美和表示，很感謝台灣觀眾昨晚的觀看，「我在台灣觀看過很多歌仔戲表演，有傳統也有創新的創作，是非常精彩而豐富的劇種，這很讓我著迷。」

柳美和表示，她非常喜歡在戶外劇場作演出，「當完成的那一瞬間，你會發現那是很多零碎的元素匯為一體的時刻，這是很多人的合作與讓步，很多人的原諒與接受，這是我覺得戶外演出最迷人的地方。」

對於舞台與觀眾之間的關係，柳美和表示，她是第一次接觸衛武營的戶外劇場，的確也讓她煩惱了一下，「但我想我們或許可以提供觀眾不一定是看見細節，也可以感受整體風景的可能，但我也知道觀眾都會想看到主角的演出，所以我們加了花道，讓觀眾可以近距離感受演員的力量。」

劇本創作者王友輝表示，這次的合作先是柳美和寫了日文腳本，他再從譯本中改編成歌仔戲劇本，「歌仔戲有其傳統古典之美，有典雅的唱詞與唱腔，這次都加入演出之中。」王友輝強調「合韻」，不管是新創或是古典都必須押韻，才能保有歌仔戲的精緻。

作為一個旁觀者，北藝大戲劇系副教授林于竝表示非常感動，他認為傳統藝能主要成長在地方風土之上，形式已經相當完整，外來的元素很難突破，「但昨晚演出不只是異文化之間的藝術形式交流，更多的是戲劇、音樂的跨領域，也加上科技藝術，這麼多的藝術形式能融合，非常難得。」

攝影家沈昭良與柳美和合作多年，他表示，柳美和轉進戲劇創作之前，投入日本編織及和服創作技藝，之後轉向攝影創作到戲劇，柳美和對於現場調度的嫻熟，與柳美和多年「編導式攝影」有關，「這些包括情節與氣氛營造等，都跟劇場環節有關。」

沈昭良表示，一路的限縮反而創作出極大的自由，這對柳美和來說，就是真正的開放，這也非常令人敬佩。

林曼麗表示，透過藝術交流計畫，可以打破既定觀念，台灣在當代藝術的創作能量充滿獨特性，希望透過這樣的計畫，讓世界看見台灣，「阿婆蘭」就是一個開始。（編輯：張雅淨）1101226