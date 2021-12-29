「台灣的寶藏」57種仿真善本 蒙古國家圖書館再現

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國家圖書館與蒙古國家圖書館合作舉辦「台灣的寶藏—慶祝蒙古國家圖書館建館百年台蒙聯展」，29日兩地透過視訊連線舉行開幕式，盼藉多元化展品呈現元代生活、政治、文化與藝術等各面向。（國家圖書館提供） 中央社記者邱祖胤傳真 110年12月29日

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（中央社記者邱祖胤台北29日電）台灣藏有許多元代珍貴文物及仿真善本，為蒙元時期的文化留下見證，國家圖書館與蒙古國家圖書館合作舉辦「台灣的寶藏－慶祝蒙古國家圖書館建館百年台蒙聯展」，今天舉行開幕式。

本次展覽於蒙古國家圖書館博物館廳展出，內容包括國家圖書館典藏的蒙元時期57種仿真複製善本，另搭配故宮博物院、中央研究院歷史語言研究所典藏的蒙元相關碑拓、帝后畫像等共20種復刻掛軸。

開幕式透過視訊方式舉行，根據國家圖書館發布新聞稿，典禮由國家圖書館館長曾淑賢和蒙古國家圖書館館長伊青豪爾樂（Ichinkhorloo）館長共同主持，與會貴賓包括駐烏蘭巴托台北貿易經濟代表處代表羅靜如、蒙古文化部文化遺產司司長達瓦策論（Davaatseren）、駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處代表羅扎亞（Zolzaya Lkhagvasuren）、外交部亞非司司長楊心怡等人。

蒙古國家圖書館館長伊青豪爾樂致詞時表示，感謝國家圖書館慷慨出借館藏，從展件中可得見國家圖書館所藏珍籍之豐富性與重要性，這不僅是台灣的瑰寶，也是蒙古人的珍寶，讓蒙古民眾得以藉由觀賞展品追溯祖先的歷史足跡。

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國家圖書館館長曾淑賢致詞時表示，為加強與世界各國國家圖書館之合作，並推動國際文化交流，國家圖書館與蒙古國家圖書館透過聯展形式，促進兩國民眾對彼此文化之認識與瞭解，同時也十分高興能將這批製作精美的仿真複製古籍與書畫掛軸致贈予蒙古國家圖書館，讓蒙古民眾得以再度欣賞古籍之美。

此次展覽是兩館繼2019年後第二度大型合作，本次展出，國家圖書館特別規劃9大主題，包括蒙古歷史源流、典章記事、人物傳記、社會文化、地理疆域、西行遊記、詩文創作、名家手校題跋及碑拓畫像，希望藉由多元化展品呈現元代生活、政治、文化與藝術等各面向。（編輯：陳仁華）1101229