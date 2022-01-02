曾宇謙演奏貝多芬小提琴協奏曲 永遠都有新火花

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小提琴家曾宇謙（中左）2日在台中國家歌劇院舉行音樂會，與NSO國家交響樂團合作演奏莫札特及貝多芬樂曲。（牛耳藝術提供） 中央社 111年1月2日

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（中央社台北2日電）睽違一年多，柴可夫斯基國際小提琴大賽銀獎得主曾宇謙再度與NSO國家交響樂團合作，帶來貝多芬「小提琴協奏曲」。曾宇謙說，這首小提琴協奏曲拉過5遍、10遍，「永遠都有火花」。

牛耳藝術今天發布新聞稿表示，小提琴家曾宇謙2日在台中國家歌劇院舉行音樂會，與NSO國家交響樂團合作，上半場帶來莫札特「D大調嬉遊曲」、「D大調第4號小提琴協奏曲」，下半場則為貝多芬「D大調小提琴協奏曲」。

上半場曾宇謙第一次以無指揮形式演出莫札特「小提琴協奏曲」，全團除了大提琴與低音提琴坐著之外，其他團員都是站著演奏，身體與音樂的律動揮灑更為自由。

曾宇謙表示，最大的改變是跟樂團溝通「非常直接」，無論是音色變化，拉法上面的改變，都可以直接跟樂團老師們溝通，「過程對我來說是一個很棒的體驗。」

曾宇謙提到，演奏莫札特有點像是「端著玻璃踩在鋼索上」，但實際上又不需要那麼小心翼翼，音色必須很美很漂亮，比巴洛克時期音樂又多一些張力與音色上的變化，「掌握這些精髓，會變得容易一些。」

下半場的貝多芬「小提琴協奏曲」則是重量級考驗，曾宇謙說，不管怎麼練怎麼演奏，總會發現有更多的細節可以去發掘、去改善，「因為這首樂曲的樂句構成並不難，所以每個音都要要求完美，不然就會不和諧。」

曾宇謙說，像他在拉某些協奏曲的時候，拉到第5遍、第10遍，有時候會覺得找不到新火花，「但拉貝多芬這首小提琴協奏曲從來不會給我有這種感覺。」

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曾宇謙說，貝多芬的音樂就是會讓演奏家覺得，少了一個音或是多了一個音都不太對，它就是這麼的完整，「所以對小提琴家來說，音樂與音準都能達到這個標準，是一件非常難的事情。」

曾宇謙的莫札特與貝多芬音樂會將於8日在高雄衛武營音樂廳，9日在台北國家音樂廳舉行。樂團由NSO國家交響樂團擔綱，上半場樂團由前NSO首席吳庭毓領奏，下半場由吳曜宇指揮樂團演出。（編輯：張雅淨）1110102