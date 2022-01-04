NSO榮譽指揮呂紹嘉攜手黃俊文 詮釋巴伯經典樂作

（中央社記者趙靜瑜台北4日電）美國作曲家巴伯「小提琴協奏曲」藉抒情旋律描繪1930年代社會恐慌，是20世紀最具代表性小提琴協奏曲之一，NSO國家交響樂團榮譽指揮呂紹嘉將攜手小提琴家黃俊文，詮釋這首近代傑出樂作。

呂紹嘉今天在記者會上表示，以前排曲目時，他會安排具有教育意義的曲子，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後，尤其是現在，大家都很珍惜能去現場聽音樂會的機會，「所以我選擇3首很容易進入情境的作品，希望為大家內心帶來慰藉。」

呂紹嘉說，沃恩．威廉斯「塔利斯主題幻想曲」可說是古色古香，以純弦樂、浪漫的手法詮釋古代曲調，有著獨特的聲響與美感。拉赫瑪尼諾夫「第2號交響曲」有著綿延不絕的美麗旋律與憂鬱激情的高貴氣質，「能與台灣旅美出色的小提琴家黃俊文第3度合作，我也非常期待。」

呂紹嘉表示，每次與黃俊文合作都很有樂趣，「他不只是獨奏家，也會與指揮、樂團相互對話、交流，這很難得，因為他永遠在跟你互動，而不只是關注於個人展技。」

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黃俊文說，巴伯這首於1939年譜寫的「小提琴協奏曲」如同以音樂記錄了1920及1930年代美國的社會歷史，也寫出了第一次世界大戰之後與第二次世界大戰在即，人們對社會的恐慌及對未來的徬徨，「這些情感，巴伯以音樂呈現最真實的描繪，對我來講，這首曲子是我認為最有溫度的小提琴協奏曲。」

力晶2022藝文饗宴「呂紹嘉、黃俊文與NSO」將於1月6日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1110104