經典外百老匯音樂劇LPC 首度挑戰150場定目演出

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（中央社記者趙靜瑜台北5日電）2021年初創下35場一票難求的經典外百老匯音樂劇I Love You, You're Perfect, Now Change（LPC），今年將再次重返南村劇場，大膽挑戰連演6個月、超過150場的定目長期演出。

LPC製作人也是活性界面創辦人陳午明今天接受媒體訪問時表示，LPC去年的成功，讓定目劇在台灣有了實現的可能性，「我們希望透過這齣節奏緊湊又打動人心的音樂劇，讓台灣不看戲的觀眾進來看戲，我們有信心，有朝一日看音樂劇就跟打球、逛街、看電影、吃大餐一樣，成為台灣民眾的生活選項。」

LPC是外百老匯史上第2長壽的音樂劇，號稱影集「六人行」、「慾望城市」的歌舞演出版本，自1996年首次演出以來，在全世界超過40個城市上演，至今被翻譯成17國語言。每次由4名演員擔綱演出，不停切換詮釋50多個人生角色，談論20段關於約會、伴侶、婚姻、家庭與愛情的人生故事。

劇中經典台詞：「戀人啊！帶著喜悅勇往直前吧！找到一個你覺得完美的人，然後耗費餘生，並試著去改變他」等等，讓處於不同人生階段的觀眾都能找到自我共鳴，在歌舞中感受不同關係中的各種模樣與姿態，體會愛情裡的澎湃與酸甜苦辣。

陳午明說，去年的成功讓他思考，在台灣做定目劇並非不可能，今年開出150場次之後，重點已經不只是要票房開紅盤，更要把目標放在持續營運，讓駐點長演模式在台灣成為可能，吸引更多觀眾走進劇場。

陳午明說，去年這齣製作的確有讓公司賺到錢，「今年我更希望在推出150場的同時，也能為台灣的表演藝術產業化建立一種新的獲利模式。」

另一方面，陳午明說，因為疫情國外表演團隊進不來，也讓國內音樂劇演員與整體製作都有更多機會演出跟磨練，「今年這些演員表演機會非常多，檔期非常滿，我們也可以預見這群音樂劇演員續航力的累積。」

為了演出150場，陳午明引進百老匯常見的「製作總經理制」，下面搭配製作經理和舞台監督，負責150場在舞台上的表現，「我的任務重點就放在跟投資者保持緊密交流，並且讓LPC詢問熱度與半年的表演期中都持續保持高聲量。」

為了保留原汁原味，LPC全劇以英文對白與演唱，搭配中文字幕，11名台灣實力派演員包括陳品伶、鍾琪、蔡邵桓（叉燒）、周家寬、江翊睿、倪安東、張稜、賴珮如、藍紫綾與謝雅兒、Steven Sun輪流搭配演出。

LPC將自1月7日起到7月2日演出，地點在台北市信義區南村劇場。（編輯：張雅淨）1110105