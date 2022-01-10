台南畫師蔡草如個展 南美館4月登場

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已故台南藝術家蔡草如一生創作領域，從膠彩畫到壁畫無一不試，常以畫作描繪市景小民生活場景及女性人物。圖為蔡草如在1986年所繪製的「檳榔姑娘」。（南美館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月10日

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（中央社記者王寶兒台北10日電）曾在台陽美展及全省美展大放異彩，回顧已故台南藝術家蔡草如一生創作領域，從膠彩畫到壁畫無一不試。台南市美術館今天預告，今年4月將推出蔡草如個展。

除蔡草如個展外，南美館今天透過新聞稿表示，今年度也將推出被譽為「台灣現代攝影第一人」的已故攝影家柯錫杰個展，以及與加拿大原住民文化中心共同策劃的加拿大與台灣原住民藝術展。

蔡草如1919年出生於台南，根據國立台灣美術館美術家傳記叢書「謙和．兼能．蔡草如」，蔡草如19歲時開始追隨素有南台灣「廟宇彩繪巨匠」之譽的舅父陳玉峰學畫，學藝半年就能獨自繪製門神彩繪，25歲時更赴日習畫。

蔡草如返台後，一面以民俗彩繪如宮廟建築彩繪等養家活口，一面則持續鑽研畫藝，1946年以「伯樂相馬」參加第1屆省展獲入選後，截至27屆止，持續參加省展，未曾間斷，往後也在台陽美展大放異彩。

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南美館表示，今年蔡草如個展將透過創作與檔案文獻，試圖梳理蔡草如自學徒時代、求學時代、競賽時代至晚年綜合型的創作作品，呈現蔡草如一生的創作思考與生活品味，以及有別於同期畫師的創作紋理與特色。

此外，南美館預告，6月也將和法國凱布朗利博物館合作，辦理「亞洲的地獄與幽魂」展，透過版畫、雕塑、傳統服飾、電影、遊戲、漫畫等素材，介紹數世紀以來亞洲對於未知世界的恐懼與想像。（編輯：張雅淨）1110110