日式官舍罕見木頭仿磚造 升格台北市定古蹟

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台北市中正區臨沂街71巷33號為一處木造日式建築，建於日本昭和時期，原為私人住宅，卻具備像官舍一樣大的庭院，在當時相當罕見。文資委員會審議後指定為市定古蹟。（台北市文化局提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年1月11日

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（中央社記者陳昱婷台北11日電）台北市臨沂街上一處日式建築長年大門深鎖，文化局調查發現，此處曾是央行秘書處長的宿舍，以木頭仿磚造拼起正立面，在當時相當罕見，經文資委員會審議後指定為市定古蹟。

台北市中正區臨沂街71巷33號為一處木造日式建築，台北市文化局調查發現，此棟建築建於為日本昭和13年（西元1938年），原為私人住宅，後轉為中央銀行管理，曾是央行秘書處長的宿舍。

文化局指出，這棟建築雖經過整修變為鐵皮屋頂，但玄關、座敷、次間等構造皆保有原裝修，和式雨戶收納、圓窗、門廊門柱等仍是原物，床之柱、違棚、欄間則呈現原有建築特色，外有石景庭院，保存原有庭石。

台北市文資委員組成專案小組現勘後，認定這棟建築具文化資產價值潛力，建議指定為市定古蹟，並在日前舉行文資審議委員會，獲過半數出席委員同意。

文資委員王維周在會中表示，此建築跟附近街區的日式宿舍或住宅很不一樣，面寬寬、進深淺，庭院設在側邊，屬於較特殊的建築類型跟空間調配。

文資委員張崑振補充，這棟建築原是私人住宅，卻具備像官舍一樣大的庭院，且鋼筋混凝土式的正立面通常到昭和末年才出現，此建築卻在昭和初期就以鋼筋混凝土的做法處理，在當時是非常新式的洋風外貌，非常特殊。

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張崑振會後接受媒體聯訪指出，通常日式私宅的庭院會比較小，但這棟建築的建造者為了招待客人，刻意把建築的正立面壓到圍牆邊，留下寬敞的後院，且以洋式做法將大壁的柱子隱藏，並以一片片的木頭仿磚造拼起正立面，處處反映建造者特殊的個性與想法。

文化局副局長田瑋表示，這棟建築為財政部國有財產署所有，修復再利用計畫將透過「老房子文化運動」的方式處理，粗估經費需要新台幣3000萬元。（編輯：陳仁華）1110111