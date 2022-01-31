臺中國家歌劇院推「光年紀事」 描繪老宅親情

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台中國家歌劇院持續推出多檔精彩演出，其中「光年紀事」運用4D Box智慧舞台浮空投影技術，看似披上科技外衣，演出的本質卻是描繪人類親情與老宅情感。（臺中國家歌劇院提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年1月31日

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（中央社記者趙靜瑜台北31日電）虎年來臨，臺中國家歌劇院持續推出多檔精彩演出，藝術總監邱瑗在新年推薦「光年紀事」、「感質」與「凱吉一歲」3檔節目，透過影像、電子音樂與科技，用當代敘事語言展現情感。

邱瑗接受中央社專訪時表示，反映COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對表演藝術界的影響，她推介多檔節目，主軸皆是由台灣創作者與科技互動的成果，盼能引領觀眾沉浸於科技與藝術帶來的虛實轉換。

邱瑗說，其中「光年紀事」運用4D Box智慧舞台浮空投影，看似披上科技外衣，然而演出的本質，卻是描繪人類親情與老宅情感，「我想要推薦給有那麼一點年紀的大人，透過這場演出重返幼時記憶場景，回到心中的老家。」

「光年紀事」首演已是數年前的事，但邱瑗至今都不能忘記當時在心中所留下的感動，「科技在近幾年以飛快速度向前奔馳，然而在這齣製作中，我們看到的卻是科技所帶來的回望力量，科技與人性是如此扣合，科技也能如此有情。」

臺中國家歌劇院駐館藝術家鄭伊里將推出「感質」，探究生命感知，希望觸發觀者思考，尊重生命個體。

邱瑗說，「感質」演出開始之時，投影畫面上呈現了逆生長的辣木樹，倒掛著的樹木枝枒，以漂亮的姿態散開，像極了人體肺臟，「樹是城市之肺，而樹與肺竟是如此息息相關，作品在呼吸聲響中揭開序曲。」

邱瑗說，她想推薦這部作品給好奇自己是誰，期望探索自我的年輕人。

邱瑗也推介聲音實驗場「凱吉一歲」，場上有著拆解過的鋼琴、不同水位的聲瓶，觀眾還可以在各種裝置間自由移動，十分繽紛有趣。

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邱瑗說，「凱吉一歲」是向美國先鋒派古典音樂作曲家約翰．凱吉（John Milton Cage Jr.）致敬的作品，凱吉認為有機的音樂，並不應由作曲家的喜好來決定一切，於是他將自己的喜好從作曲中完全抽出來，憑藉著機率來創作音樂。

邱瑗認為，「凱吉一歲」的場內觀眾，恰巧扮演了「機率」的角色，透過每場不同觀眾的參與，每場演出也會有著不同的聲響狀態，「我也推薦給親子觀眾，因為主創者林桂如、董怡芬、王仲堃都在近幾年升格為父母親，孩子們不受限於框架的行動，也激發創作者靈感，帶給創作不同的養分。」（編輯：屈享平）1110131