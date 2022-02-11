新竹市歷史建築警察宿舍活化 變身藝文展館

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（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）新竹市歷史建築南大路警察宿舍，經市府修復活化為藝文展館「下竹町」，市長林智堅今天表示，這次修復完工後，成為後站新興生活空間。

林智堅到「下竹町」參訪現場展出的古蹟學者兼建築畫家李乾朗建築手繪圖，並了解南大路警察宿舍館舍歷史。林智堅說，南大路警察宿舍見證黑金町（日治）、台鐵機務段及車站發展，是許多市民共同回憶。

林智堅表示，這次修復完工將與「下竹樹屋」及具有鐵道特色的「後站公園」連成一體，成為後站新興綠色生活空間，翻轉城市發展軸線。

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文化局表示，南大路警察宿舍興建於西元1929至1935年間，共計2棟4戶、為典型雙拼木造日式建築。主要結構為傳統日式木造梁柱，屋頂為日式黑瓦，玄關外有小巧的出簷雨庇，格局對稱，除入口與房間，建築外的浴廁、廚房等同樣都是成對空間，尤其亮眼的是庭院裡茄苳、台灣櫸、芒果、鳳凰木等多棵老樹。

文化局說，「下竹町－南大路日式警察宿舍」共有2場館，南大路145、147號為展覽館，2月5日起試營運；南大路162、166號為餐廳，由亞洲創意蔬食料理知名餐廳品牌「新築窟」進駐，預計3月下旬開幕。（編輯：方沛清）1110211