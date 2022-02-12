姚若潔小說「發光白鳥的洞穴」 科學家的穿越與冒險

科普翻譯家姚若潔（右）首部長篇小說「發光白鳥的洞穴」12日在台北舉行新書發表會，作家蔣勳（左）應邀出席，並帶來一張老照片，說明兩代人的深厚交情。中央社記者邱祖胤攝 111年2月12日

（中央社記者邱祖胤台北12日電）來自台灣的女性科學家闖入小島上的神秘洞穴，意外發現生物演化關鍵，這是翻譯家、吳大猷翻譯獎得主姚若潔首部長篇小說「發光白鳥的洞穴」一書內容，今天在台北紀州庵文學森林舉行新書發表會。

姚若潔是已故「漢聲雜誌」、「漢聲小百科」主編姚孟嘉的女兒，今天姚孟嘉的好友、作家蔣勳特別出席發表會，為故人之女站台，蔣勳以一張老照片說明兩代人的交情，照片中，小女孩姚若潔將摘來的咸豐草花「種」在蔣勳的一頭捲髮上，畫面可愛逗趣。

蔣勳特別提到當年與姚孟嘉上山下海進行田野調查，身邊總有一個小女孩的身影，就是姚若潔，如今小女孩長大了，且獨當一面完成文學創作，讓他憶起當年那個小女孩在他頭上種花的情景，一如姚若潔在這部作品中展現的巧思與對世界的熱情關懷。

姚若潔則在會中提到她16歲時，跟著蔣勳去義大利進行一趟文藝復興之旅，造訪大師們的壁畫作品，米蘭大教堂的浮雕，以及威尼斯廣場前的咖啡座聽著大人們談論視覺藝術的困境，雖然似懂非懂，但心靈的衝擊太過巨大，導致回國以後，有一段時間都是哭著睡著。

姚若潔也提到蔣勳給她一本里爾克的作品「給青年詩人的10封信」，對她的影響極大，後來雖然讀第3類組、研究昆蟲，卻始終對文化藝術充滿興趣。

「發光白鳥的洞穴」故事描述位在英吉利海峽上的小島，有一種像海鷗又像鴿子的白鳥「海鴿」，島上居民擁有神秘黑科技，能解決生態及環境問題。來自台灣、論文卡關的學生來到小島上進行探索，因緣際會讀到19世紀自然學家李文斯敦留在島上的手札，展開一段不可思議的超自然體驗。

姚若潔說，「海鴿」的靈感源自她在英國居住時最常遇見的2種鳥類─海鷗與鴿子，且不勝其擾，因此賭氣創造一種虛構的鳥類，不過相關故事發展逐漸成熟之後，她發現這樣的虛構不但可衍生出生物演化學上的討論，還能延續對時間本質的相關看法，故事便一直寫下去。

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姚若潔表示，跟鳥類有關的神話故事及象徵意義非常多，或許是因為人類不會飛，而鳥會飛，鳥類常代表一種傳達天意的使者，或是可以往來人世跟其他世界，也是人類寄託自己想像的對象。

姚若潔1974年生，台大昆蟲學碩士，英國布萊頓大學博士候選人，長期從事翻譯及寫作，譯作常見於「科學人」雜誌及「國家地理特刊」，2020年以「為什麼要睡覺？」獲吳大猷科普獎翻譯類佳作。（編輯：張芷瑄）1110212