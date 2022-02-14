把愛傳出去 大熊貓與小小龍禪思之旅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

這幅圖是諾柏瑞最受歡迎的作品之一，互相陪伴的朋友勝過任何美景。（圖取自twitter/NorburyJames）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

文：黃淑芳

「哪一樣比較重要，旅程或目的地？」

「旅伴比較重要。」

梅花綻放的初春，圓滾滾的貓熊遇見了一隻迷你的、長得有點像迪士尼木須龍的小小龍，兩人攜手去探險，經常迷路，但也因而發現很多如果走對了路就永遠不會遇到的美麗景色。他們邊走邊聊邊玩，輪流做決定、輪流犯錯，互相鼓勵、互相陪伴，在大自然中領略生命的智慧。

這本書名超長的繪本《在黑暗的日子裡，陪伴是最溫暖的曙光：大熊貓與小小龍的相伴旅程》（Big Panda and Tiny Dragon）可以說是因為COVID-19疫情而生，也因為疫情創造銷售佳績，全球已有25個語言版本。翻開時報出版的中英對照精裝書，幾乎每一頁都可以直接變成書籤、卡片，送給朋友，傳達鼓勵與祝福。

這本書，是讀者敲碗催生的。

長年茹素、熱愛動物，養了5隻貓的英國插畫家詹姆斯諾柏瑞（James Norbury）曾經生活困頓，靠著打零工維生。有天，他在二手書店讀到一本佛教相關書籍，開始鑽研靈性相關知識，從中獲得救贖與啟發。他想把這些心得分享給其他人，加入「撒瑪利亞人」（英國張老師專線）志工行列，接聽求助者電話，原本還打算在社區發起支援團體，突如其來的疫情，讓計畫不得不暫停。

▼諾柏瑞繪圖過程中，他的貓來打擾。

▼諾柏瑞畫筆下的貓熊與小小龍

實體活動無法推動，諾柏瑞拿起畫筆，透過繪畫和簡單的文字傳達他認為足以改變人心、力量強大的信念。一開始他也沒把握這麼做到底有沒有效，但來自不同國家、不同年齡層的讀者透過email、twitter、Instagram告訴他，這些畫幫助他們度過了難關，甚至有人說自己因此沒有自殺。

對創作者而言，最大的肯定莫過於此。許多粉絲要求他把作品印成日曆、明信片，諾柏瑞決定自費出版一本小書，但是如雪片般飛來的訂單超出他的負荷，最後還是由出版商正式發行，一上市就進入星期日泰晤士報暢銷榜Top 3、亞馬遜Top 1。

諾柏瑞透過繪畫和簡單的文字傳達他認為足以改變人心、力量強大的信念。（圖取自instagram.com/bigpandaandtinydragon）

意念源自佛學，難怪諾柏瑞筆下帶著禪風。明明是用鋼筆、沾水筆、筆刷來畫，他畫的竹子、老樹卻有水墨之形。大熊貓與小小龍一路上討論的問題也很東方，也很有禪味。

「我存在的意義是什麼？」

「你存在是為了在那塊石頭上坐著，陪伴你的朋友。」

「要是遇到有人不喜歡我，或不喜歡我做的事，那該怎麼辦？」

「你要走自己的路。失去那些人，總比失去你自己好。」

「什麼都不做，絕對不等於浪費時間。」

「替人點亮提燈，你也不知不覺照亮了自己的前路。」

看著這兩個朋友的對話，你可能也會想動手畫畫看，或者抄幾句喜歡的句子、把合適的頁面轉給朋友。這本繪本是個起點，讀完之後，請從這裡出發，把力量與關懷傳出去。（編輯：簡莉庭）1110214

（時報出版提供）

（時報出版提供）

書名：在黑暗的日子裡，陪伴是最溫暖的曙光：大熊貓與小小龍的相伴旅程

作者：詹姆斯．諾柏瑞

譯者：鄭煥昇

出版社：時報出版

出版日期：2022/01/18