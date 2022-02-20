音樂劇「夢幻愛程」演員全就位 楊呈偉台灣報到

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紐約音樂劇「夢幻愛程」（The Fantasticks）將在台灣連演30場，台裔美籍的演員楊呈偉（Welly Yang）將擔綱演出。（華文音樂劇公司提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年2月20日

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）紐約音樂劇「夢幻愛程」（The Fantasticks）今年將登台連演30場，演員除了聶雲、劉子銓之外，曾在百老匯正式演出的楊呈偉（Welly Yang）也點頭，為這齣音樂劇跨刀演出。

主辦單位華文音樂劇公司執行長郭柏毅接受中央社專訪表示，音樂劇「夢幻愛程」在全球上演超過60年，經典曲目包括Try to Remember等，屆時也會以全本英文完整呈現。

楊呈偉將與聶雲共同詮釋劇中El Gallo一角，其他演員還包括劉子銓、蔡松廷，以及音樂劇演員藍紫綾、張祐寧、江翊睿、葉文豪、張芳瑜、呂承祐等人。這也是楊呈偉睽違17年後，再度於台灣演出音樂劇。

台裔美籍的楊呈偉20歲就在紐約百老匯演出「西貢小姐」（Miss Saigon）Thuy一角，並參與過百老匯「阿拉丁」（Aladdin）等音樂劇演出。

除此之外，楊呈偉過去也致力音樂劇推展，在美國創立「第二代」劇團，曾攜手東尼獎得主，創作音樂劇「鋪軌」以及改編導演李安電影同名音樂劇「囍宴」等，讓亞裔族群在美國奮鬥故事被更多人看見。

外百老匯音樂劇「夢幻愛程」是一部寓言式的浪漫喜劇，劇情講述一對年輕男女，因父親們的暗中撮合墜入愛河，卻因為發現真相而分手，但在過程中年輕戀人的愛情雖然在虛幻中破滅，卻在真實世界體會到更具意義的情感。

該劇從1960年於美國紐約首演，憑著浪漫有趣的愛情寓言與動人歌曲，旋即成為全美最受歡迎的音樂劇之一，更破例榮獲美國東尼獎卓越戲劇獎，並創下金氏世界紀錄最長壽的音樂劇。

「夢幻愛程」主創群除了總監製郭柏毅、製作人方尹綸之外，資深音樂劇導演曾慧誠也加入陣容，9月23日至11月13日在台北松山文創園區2樓多功能展演廳演出。（編輯：張雅淨）1110220