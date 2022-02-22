林衡哲撰寫蕭泰然音樂人生全紀錄 滿滿台灣味

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旅美退休醫師林衡哲（圖）新作「東方浪漫派音樂大師：蕭泰然」共17萬字，記錄台灣作曲家蕭泰然的音樂人生。林衡哲表示，音樂家蕭泰然的一生跟作曲家馬勒一樣，都是為音樂付出所有，將創作當成人生最重要的事。中央社記者趙靜瑜攝 111年2月22日

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）台灣旅美退休醫生林衡哲不但是新潮文庫催生者，也是古典音樂愛好者，新作「東方浪漫派音樂大師：蕭泰然」專書17萬字，記錄台灣作曲家蕭泰然的音樂人生，全書滿溢對台灣的愛。

林衡哲接受中央社專訪說，蕭泰然的一生跟作曲家馬勒一樣，都是為音樂付出所有，將創作當成人生最重要的事，「我也因蕭泰然，認識台灣的音樂家，台灣音樂，對一個在美國執業醫師來說，這些都是美好的事。」

先愛上交響樂並成為古典音樂資深樂迷，進而推廣台灣作曲家創作，林衡哲表示，只要是台灣作曲家的作品，或多或少都會有台灣味，只是蕭泰然長年離開故鄉台灣，生命經驗就像拉赫曼尼諾夫之懷念故鄉俄羅斯，又如流落巴黎的蕭邦之思念祖國波蘭，可以將台灣譜入曲中，寄託了他對家鄉的思念與情感。

林衡哲回憶，在美國擔任醫生執業期間，聽了一場10個教會聯合起來為蕭泰然舉辦的專場音樂會後，認識了蕭泰然，自此有了深厚的情誼。

1977年蕭泰然先因家庭因素赴美，後旅居洛杉磯。1980年，蕭泰然創作「出頭天進行曲」，據說被當時戒嚴時期的國民黨政府列入黑名單，無法返台，長達10多年無法回鄉固然煎熬，卻也成淬鍊出蕭泰然創作高峰。

1988年到1990年3年間，蕭泰然先後完成了3首管弦樂代表作，其中「小提琴協奏曲」1992年由林昭亮與美國聖地牙哥交響樂團舉行首演，就是由林衡哲募款委託蕭泰然創作，兩人情誼延續數十年。

「是他讓我知道什麼是台灣音樂。」林衡哲說，假設拉赫曼尼諾夫是20世紀西方樂壇浪漫派的代表性人物，那麼蕭泰然是20世紀東方樂壇浪漫派的代表性人物，「我很榮幸，我是這些音樂裡的見證者。」

林衡哲曾經為蕭泰然撰寫過傳記，第一本比較像是集體創作，邀請各界書寫蕭泰然與他們交會的經過，也加上了當時蕭泰然樂曲在紐約、芝加哥等地演出的樂評。

書寫「東方浪漫派音樂大師：蕭泰然」，林衡哲全書從蕭泰然在台灣到美國的生活過程，包括蕭泰然在美期間，創作「小提琴協奏曲」、「鋼琴協奏曲」以及「大提琴協奏曲」3首委託創作過程，書寫到2018年蕭泰然過世之後，由國台交在洛杉磯迪士尼音樂廳盛大演出他的專場音樂會。小時候資料由蕭泰然妹妹蕭美媛提供。

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林衡哲記得蕭泰然生前曾經問他：「Dr.LIN，你可以替我寫一本像你寫的『馬勒傳』，那麼精彩的傳記嗎？」這個提問一直在林衡哲心中，「蕭老師生前希望可以有一本傳記，我現在終於完成。」

回想過往交會點滴，林衡哲說，蕭泰然很像是「九命怪貓」，他生病著也同時創作著，那種勇氣與意志力令人感動。林衡哲說，音樂家最大心願都是期待他的創作可以一直被演出，希望各界持續牽成，讓蕭泰然的創作一直流傳。（編輯：張芷瑄）1110222