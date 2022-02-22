【好POD+｜S1E3聽‧記者說】越野機車族惹人厭？——駐台中記者蘇木春
2022/2/22 14:26（2/22 14:30 更新）
（圖為駐台中記者蘇木春／蘇木春提供）
主持人：張若瑤
受訪者：蘇木春／中央社駐台中記者
主題：越野車入山怎麼管
越野機車的愛好者為何像「小偷」般，人人驅逐？他們一路從林地騎到山區，又轉入河川處，怎麼就是沒適合場地容身？登山客嫌機車族吵，附近居民更是在道路入口處用車檔、鐵鍊、鐵釘堵車……問題到底出在哪一端？
‧中央社「越野車入山怎麼管」專題
‧後製團隊：中央社影音中心
‧音訊剪輯：吳桓中｜文字企劃：張若瑤
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