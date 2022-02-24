書香滿菊島 台北國際書展偏鄉閱讀列車抵澎湖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「台北國際書展偏鄉閱讀推廣」活動起跑，首站抵達澎湖，分別在石泉、馬公、湖西與白沙赤崁等4所國小舉行講座，並結合澎湖縣文化局行動書車服務，將100本獲贈好書透過書車巡迴展示，嘉惠學童。（澎湖縣政府提供）中央社 111年2月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣24日電）台北國際書展偏鄉閱讀列車，首站今天抵達澎湖，除贈送行動書展大賞好書外，書展大獎入圍插畫家「貓魚」也到場分享創作，讓偏鄉學子跨越距離，一起閱讀好書。

文化部人文及出版司副司長朱砡瑩表示，「台北國際書展偏鄉閱讀推廣」活動起跑，今年選定澎湖及台東等偏鄉8場，首站抵澎湖分別在石泉、馬公、湖西與白沙赤崁等4所國小舉行講座，台北國際書展大獎入圍插畫家貓魚也到場與離島小朋友分享創作。並結合澎湖縣文化局行動書車的服務，將100本獲贈的好書透過行動書車巡迴展示，嘉惠學童。

澎湖縣長賴峰偉向朱砡瑩時表示，「書香樹茂草芬芳」是他的治縣理念，感謝文化部照顧偏鄉離島學子，提升學生智慧與視野，去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，全國進館借書人數略顯下滑，但澎湖卻逆勢成長，進館人數成長12.4%，借書冊數成長23%，顯見澎湖閱讀風氣興盛，期許各公共圖書館繼續努力，打造書香澎湖。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

澎湖文化局表示，「偏鄉閱讀推廣」活動分為3個主軸，包括結合學校，行動書車舉辦「行動書展大賞館」展示，「2022台北國際書展大獎」、「金鼎獎」、「金漫獎」等入圍或得獎作家也到場「閱讀講座」，與學童面對面交流，體驗創作樂趣活動後，亦將「行動書展大賞館」得獎好書一套，全數贈送圖書參與的學校。

澎湖縣政府表示，今年文化部更加碼贈送行動書車「第43次中小學生讀物選介」精選之星書籍，以多管齊下的方式，嘉惠澎湖學子，可一次閱讀四大獎項精心評選出的優質原創繪本、漫畫、文字書。（編輯：黃世雅）1110224