西班牙與台灣文化撞擊 薛喻鮮舞作半朝聖半尋根

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（中央社記者趙靜瑜台北6日電）精靈幻舞舞團團長薛喻鮮2016年離開西班牙舞團職涯，回到台灣創作與生活，最新舞作「卡門波麗露不朽的」融合西班牙異國洗禮與台灣土地鄉愁認同，舞蹈充滿濃烈張力。

薛喻鮮透過新聞稿表示，這次的舞作主要分成兩部分，一是「卡門」，二是「波麗露」，「卡門」主要是她的創作，包含正統的弗朗明哥獨舞與融合現代舞的群舞創作；「波麗露」則邀請薛喻鮮母親，同時也是精靈幻舞舞團創辦人賀連華編舞。

薛喻鮮表示，這是她第一次以西班牙舞蹈創作形式與台灣舞者工作，「西班牙舞蹈不只有弗朗明哥，還有許多特色，這次的創作也涵蓋了西班牙古典舞蹈的氣質與姿態，融入當代的身體技巧。」

薛喻鮮從小就跟舞蹈家母親賀連華習舞，12歲以亞洲第一位華人身分考上西班牙馬德里皇家舞蹈學院（Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma），主修西班牙古典舞蹈，2014年畢業。

2016年薛喻鮮回到台灣發展，曾與國立台灣交響樂團、台北市立交響樂團、長榮交響樂團等合作，也是西班牙作曲家法雅舞劇「迷靈之戀」女主角。除了創作，精靈幻舞舞團也會持續推廣舞蹈藝術，南北奔波，希望透過舞蹈帶給孩子更寬廣的未來想像。

薛喻鮮表示，她的生命中始終存在「衝突」，比如外婆的溫柔如海對比敢愛敢恨的母親，這些都讓她感受深刻又炙熱；離開台灣去西班牙讀書，異國文化的刺激也加深她的土地認同，讓每個情緒都成為創作的靈感。

薛喻鮮說，「卡門波麗露不朽的」其實是個一半一半的故事，「有一半的外婆跟一半的母親，一半的外在影響加上一半的自我成長，一半的朝聖之路加上一半的尋根之旅，這些年這些都建構出內在的真我，我很慶幸我擁有這麼多的一半一半。」

「卡門波麗露不朽的．薛喻鮮西班牙舞蹈創作計畫」將於4月15日及4月16日演出，地點在台藝表演廳。（編輯：陳仁華）1110306