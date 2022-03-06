日本國際漫畫獎頒獎 台灣漫畫家柯宥希奪銀

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（中央社記者楊明珠東京5日專電）日本外務省主辦的第15屆日本國際漫畫獎4日舉行頒獎典禮，台灣漫畫家柯宥希（顆粒）的作品獲優秀獎（銀獎），烏克蘭漫畫家也得優秀獎，但因戰亂，線上頒獎儀式無法參與。

本屆日本國際漫畫獎有來自76個國家（地區）的484件作品報名參賽，創新高。結果，選出最優秀獎（金獎）1名、優秀獎（銀獎）3名及入賞獎（銅獎）11名。

台灣漫畫家得獎的有3人。包括柯宥希（顆粒）的作品「小丑醫生―最後一次說再見」（原作者逢時）獲優秀獎，張季雅的「異人茶跡4：茶迷大稻埕」及葉長青Evergreen Yeh的「蜉蝣之島」（原作者李尚喬）入賞獎（相當於銅獎）。

荷蘭籍漫畫家Aimée De Jongh的作品「Days of sand」獲得最優秀獎（金獎）；得優秀獎的作品還有烏克蘭漫畫家Nataliia Rerekina的「Moonchosen」（暫譯：月亮選中的女孩，原作者Gilbert Brissen）及西班牙漫畫家Jordi Lafebre的「Always never」。

頒獎典禮從東京的現場與幾位獲獎的人士透過連線舉行。日本外務副大臣鈴木貴子頒發獎狀、評審委員會委員長、漫畫家里中滿智子頒獎。

曾於第5屆日本國際漫畫獎奪得優秀獎的柯宥希（顆粒）與逢時從台北現場與東京連線參與。柯宥希發表得獎感言時表示，能再次得到優秀賞，感到開心、感動。上次得獎後與其他得獎人參與了國際交流基金會招待的旅行，真正感受到日本對漫畫的重視與尊敬。

她說，這次因為疫情與工作的關係，無法到東京現場參加頒獎典禮與招待的旅行，但她還是深深感謝評審對她的青睞，也謝謝過了10年仍然持續創作的自己。

她還說，彩畫畫出有趣的漫畫是一門畢生都需要虛心學習的學問，期許下一個十年、下下個十年，直到生命的最後一刻，如果那時她仍持續煩惱著如何畫出有趣的漫畫，那應該是很幸福的。

日本外務副大臣鈴木貴子致詞時先恭賀得獎人，然後說，得優秀獎的烏克蘭漫畫家Rerekin、作者Brisse原本有意參加線上頒獎典禮，但在不得已情況下已婉謝。她期待能把獎盃和獎狀送交這兩人、並予以祝賀的那一天能早日到來。

鈴木表示，烏克蘭漫畫家Rerekin稍來訊息說：「我們現在情況還好，感謝大家的關心，相信戰爭能早日結束，我還可以再畫漫畫。」鈴木表示，漫畫具有讓很多陷於痛苦的人獲得鼓舞的力量，這次讓她再度感受到確實如此。

烏克蘭受到俄羅斯入侵的影響，局勢緊張，烏克蘭漫畫家和作家無法參與線上頒獎典禮，但克蘭駐日大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）特別出席致意。

鈴木致詞時表示，烏克蘭局勢嚴峻，在此情況下，克爾松斯基還前來頒獎會現場，她由衷感謝。

評審委員會委員長里中滿智子頒獎接受媒體採訪時被問及烏克蘭漫畫家Rerekin的作品。她高度稱讚Rerekin的繪畫能力，並表得獎作品是由俄羅斯的出版社出版，所以是烏克蘭與俄羅斯合作的產物。

對於目前烏克蘭的局勢，里中期待能以和平的方式，而非暴力方式解決。（編輯：高照芬）1110306

第15屆日本國際漫畫獎4日舉行頒獎典禮，台灣漫畫家柯宥希（顆粒）的作品「小丑醫生」（圖前排右3）、烏克蘭漫畫家Nataliia Rerekina的「Moonchosen」（圖前排右2）都得優秀獎。中央社記者楊明珠東京攝 111年3月6日