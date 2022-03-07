普拿疼廣告主角腦炎重生 繼續用戲劇陪伴青少年

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曾拍過普拿疼廣告的青藝盟創辦人余浩瑋2年前罹患不明原因腦炎，康復後調整步伐，要繼續用戲劇教育改變世界。中央社記者趙靜瑜攝 111年3月7日

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）青藝盟耕耘22年的「花樣年華全國青少年戲劇節」，已成台灣最大青少年戲劇交流平台，曾拍過普拿疼廣告的創辦人余浩瑋2年前罹患不明原因腦炎，康復後調整步伐，要繼續用戲劇教育改變世界。

普拿疼廣告中的余浩瑋身型還像個中年大叔，余浩瑋接受中央社記者專訪時已經消瘦18公斤，有小夥子般的精神奕奕，「從鬼門關走一遭，未來會繼續專注花樣戲劇節，發揮影響力，希望更多人看見戲劇教育對於青少年生涯發展的重要」。

影片來源：Panadol 普拿疼 TW

余浩瑋2000年投入劇場領域，受啟蒙老師影響接續辦理「花樣戲劇節」，自2001年延續至今，2014年起舉辦「風箏計畫」，在全台近百間少年法務、社福、教育等機構如輔育院（現改制為矯正學校）、觀護所、安置機構、中介教育學校與社福關懷據點舉辦工作坊、藝術陪伴行動與公演。

余浩瑋回憶，2020年5月，有一天開車開到一半，突然不知道怎麼開車；接下來上台演戲，發現左邊眼睛看不見，這才緊急送醫，一住就是37天；最嚴重是右半身全部麻痺，癲癇發作時直接倒在路邊，醒來人已經在醫院，追查找不到病因，最後診斷書上寫著「不明原因的腦炎」。

經過不斷換藥等過程，余浩瑋2021年10月才康復，「活著回來更加珍惜生命，但也反省很久，自己該做那些生命重心的調整」。余浩瑋說，生病之前做劇團就是「打帶跑，用命拚」，拿熱情去燃燒；核心夥伴在2021年陸續離團，又遇到疫情，雙重打擊之下，「我什麼都不能做，靜下心來爬梳過去成果，看見過去有哪些累積，下一步要往哪裡去」。

在這份「青藝盟戲劇教育推動永續發展影響力報告」可以看見，青藝盟藉戲劇節主題創作引導青少年戲劇教育超過20年，社會各界贊助超過新台幣3000萬元，影響2萬名以上青少年，創作出180部青少年原創舞台劇，10萬以上觀眾參與，也發行了3套劇本集。

報告書也針對過去參與過的青少年作問卷，有人因為來參加花樣戲劇節跟父母親和解，認識不同學校的朋友，找到人生價值；有當記者跟立委辦公室助理，當醫生跟教師。余浩瑋說，戲劇能讓接觸過的青少年更認識自己、理解他人，接觸多元生命風景，「即使都不走戲劇這條路，也會成為表演藝術的觀眾」。

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余浩瑋說，以前是青藝盟自己全國跑，今年則邀請各地劇團共同合作，「我們把經驗跟劇團們分享，提供課綱跟教學規劃，也幫助當地劇團拓展在地連結，一起壯大青少年戲劇教育」。團隊也積極更新課程，融入沉浸式劇場與遊戲體驗，設計獎勵機制跟角色扮演，讓學生脫離手機，與真實的人找到真實的互動。

余浩瑋說，過去血氣方剛，目中無人，自以為無知就是力量，肯拚就好，「現在知道，無知就是無知，我很謝謝吳靜吉博士，他教我不要只在自己的視野看事情，看看社會需要什麼，把成績拿出來跟社會對話才有意義。」余浩瑋表示，未來希望有更多企業支持青藝盟，用更多元的方式幫助青少年。（編輯：陳仁華）1110307