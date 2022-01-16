教部推廣戲劇陪伴教育 引導青少年正向處理情緒

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（中央社記者許秩維台北16日電）為引導青少年正向處理情緒議題，教育部補助青少年表演藝術聯盟，透過戲劇陪伴教育方式，助青少年審視自我，梳理內在情感，找到情緒出口。

教育部今天發新聞稿指出，國民及學前教育署自106學年度起補助青藝盟辦理「中輟生預防、追蹤與復學輔導工作計畫」，以「風箏計畫」與嘉義縣民和國中慈輝分校合作，透過戲劇陪伴教育方式，牽起特殊境遇青少年的手。

青藝盟提供長期穩定的課程、成果展現舞台、療癒心靈的過程，陪伴家庭功能支持系統不健全的學生找回信心與尊嚴，更在2017、2018年帶領學員參與嘉義縣表演藝術中心的「藝把青－青少年創意戲劇競賽」，以真摯動人的演出拿下冠亞軍，為學校與孩子帶來正向鼓舞。

「再見老狼」為青藝盟推廣戲劇之一，講述家庭成員在送爸爸最後一程的路上，彼此之間與車禍肇事者、禮儀公司處理喪事過程中發生爭執的劇情。劇中兄弟間不吐不快的對話，觸動一直不善於表達自己情緒的媽媽，最終在靈堂前，對兒子說出內心最深、最溫柔的話。

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青藝盟表示，想被愛、被關懷、被理解是人的本性，當這類情感需求無法得到滿足時，長期積累可能轉換為負面情緒與行為，特別是敏感、迷惘的青少年時期，認識情緒更顯重要；戲劇可激發觀賞者反思與自我對話，期許經由戲劇引領青少年重新審視自我，梳理內在情感，協助找到情緒出口。

國教署提到，青藝盟看見許多青少年問題的根源，多源自不懂得與自己的情緒相處，因此自2021年起，青藝盟也將生命故事轉化為演出文本，與劇場演員合作，在全台進行7場校園巡迴演出，透過戲劇和面對面與校園師生分享，引導青少年面對生命教育及處理情緒等議題。（編輯：張芷瑄）1110116