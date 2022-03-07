北美館典藏巧思變花器 藍色山峰綻放鮮花

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

北美館7日舉行「世外塵．花器」發布會，將藝術家姚瑞中的作品「世外塵–超人累了（臨黃公望『天池石壁圖』）」轉化為線條簡約的花器，讓藝術也能存在於日常生活中。（北美館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北7日電）藝術品的家從來不侷限於美術館，北美館攜手設計品牌，將典藏品「世外塵–超人累了（臨黃公望『天池石壁圖』）」化為人們生活可見的花器，插上鮮花，看來如藍色山峰綻放花朵。

藝術家姚瑞中自2007年起以中國美術史經典畫作為藍本，轉換古典繪畫為個人敘事，發展出「世外塵」作品系列。

「世外塵–超人累了（臨黃公望『天池石壁圖』）」為「世外塵」系列畫作，2012年曾參與北美館「台灣當代．玩古喻今」展。

姚瑞中今天向中央社記者表示，人類其實如同塵埃，「世外塵」系列是希望以幽默方式遠離現今世界，或與現代對話。

以「世外塵–超人累了（臨黃公望『天池石壁圖』）」為例，多層次的藍色山水中，右下角有塊顯眼且形狀如公雞的金箔。姚瑞中分享，金箔好比中國，而中間有塊藍色的台灣島，有個超人躺在上頭休息，意味著被中國包圍的台灣。

原畫高達2公尺的「世外塵–超人累了（臨黃公望『天池石壁圖』）」，如今在設計品牌無園藝WU garden巧思下，成為輕巧、迷你的「世外塵．花器」，透過藍色壓克力板層層組裝，將原存在於平面繪畫中的藍色山峰立體化。

北美館今天舉行「世外塵．花器」發布會，姚瑞中首次看到設計成品，他說，成品讓他很驚豔，能將藝術家作品延伸為設計商品，也是能讓生活存有藝術的方式。

北美館長王俊傑致詞表示，北美館每年都會和不同藝術家合作開發延伸商品，但並非以營利為主，每個開發創意都是精挑細選。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

無園藝WU garden主理人吳立緯分享，姚瑞中的作品對他而言，如同解構經典山水畫後又做出新詮釋，畫中透過堆疊山林、山巒等形塑多層次的空間，是設計團隊想轉化的，因而運用不同的壓克力板，讓民眾也能打造植栽空間，讓花器單純擺放是一種表情，插上花朵又是另一種。

「世外塵．花器」將於15日起，在松山文創園區附近的「美樹館裏的服裝秀」展出至4月15日，民眾可在專人引導下體驗花藝美學。（編輯：屈享平）1110307