半島歌謠祭 漫威電影作曲家改編恆春民謠演出

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屏東半島歌謠祭將於18日至20日登場，將流行音樂元素與傳統老調混搭，重新演繹的歌曲保有老旋律的熟悉，是一場融合流行、爵士、交響樂的音樂饗宴。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年3月9日

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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）屏東半島歌謠祭將於18日至20日登場，跨國邀請曾參與漫威電影的作曲家Bobby Tahouri改編恆春民謠，由台北愛樂管弦樂團演出，是一場融合流行、爵士、交響樂的音樂饗宴。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，跨國邀請曾參與漫威電影的作曲家Bobby Tahouri，加入半島的自然氣息及氛圍，將恆春民謠改編為「恆春山海交響曲」，並由台北愛樂管弦樂團現場演出，號召千名在地人共同參與，是一場融合流行、爵士、交響樂等多元曲風，走向世界音樂節的大型慶典。

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縣府指出，傳統和流行交流，是半島歌謠祭的核心精神，將流行音樂元素與傳統老調混搭，重新演繹的歌曲保有老旋律的熟悉，更有新曲調的驚奇。其中「老調新聲」邀請到台灣知名音樂人李英宏及數字搖滾樂團大象體操，分別將民謠曲調中的「牛母伴」和「守牛調」改編，全新創作將在半島歌謠祭中首次亮相。

文化處表示，光影戲「朵朵的禮物」，改編滿州民謠及在地阿嬤的真實故事；「半島來跳舞」將傳統歌謠融入在地聲響，由微光製造編舞家王宇光和半島媽媽們共同創作，呈現廣場舞與現代舞交融的全新火花。（編輯：郭諭儒）1110309