九歌110年度文選出版 以文學照映時代

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九歌110年度文選及童話選新書發表會暨贈獎典禮11日在台北舉行，年度小說獎得主童偉格（左起）、年度散文獎得主張惠菁、年度童話獎得主王淑芬及年度推薦童話得主如遇出席合影。中央社記者王寶兒攝 111年3月11日

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（中央社記者王寶兒台北11日電）文學照映時代，回望去年各大報刊雜誌及各地方文學獎得獎作品，九歌出版社編選110年度文選，並從中選出年度散文、小說及童話獎，呈現110年獨特樣貌。

九歌出版社今天在紀州庵文學森林舉行110年度文選新書發表會暨贈獎典禮，除得獎作家以外，還有散文選主編孫梓評、小說選主編鍾文音、童話選主編黃秋芳及台北市政府文化局副局長陳譽馨共襄盛舉。

陳譽馨擔任頒獎人，頒發年度散文獎給得主張惠菁。張惠菁得獎作品為「在有冥王星的天空下」，是去年散文集「給冥王星」重新出版的序文。她在序文中回頭看待往事的變動與歧義，並發出回信，如同和往日對話。

張惠菁引用古希臘哲學家赫拉克利特（Heraclitus）名言表示：「人不能2次踏進同一條河流。」她說，同一本書重出也絕對會和當初是不一樣的景況，重新出版舊作也帶來許多時間騷動、物理性的震盪，讓她看見15年來自己的變動。

年度小說獎由作家童偉格獲得，他以「愛奧斯維辛」描寫在霍亂大疫與世界大戰下的集中營。鍾文音觀察，去年的小說家們回應現實，大半扣緊在內心隔離囚禁或延伸的疾病關係，並投射出島上集體的憂懼。

童偉格表示，很高興鍾文音認為「愛奧斯維辛」是小說，代表其中的創造被人認同。寫小說像認識一名深不可測的朋友，「雖然這朋友沒承認過這段友誼」，但在單方面揣想這名朋友會說什麼，或是需要他寫下什麼的過程中，他一直覺得很幸福。推出自己的第一本書至今正好20年，獲獎如同能重新開始。

年度童話獎由作家王淑芬「君偉的迷宮小學」獲得，故事以「學校不見了」為開場。王淑芬長年以「君偉上小學」系列作品走入不同世代的童年，她說得獎作是她嘗試將故事背景轉化為一個童話，跨界嘗試能獲肯定，格外開心。

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值得一提的是，九歌出版社為編選年度童話文選，長年會找國小生來當「小主編」。除了年度童話獎外，作家如遇的「最後一位朋友」，也因描繪死亡不同的面向，創造生命的啟發，獲小主編青睞，成為「年度推薦童話」。

九歌出版社發行人蔡澤玉觀察，近年文選有越來越多作家是首次入圍，代表越來越多投入創作的台灣新秀。今年有4名作家同時以散文、小說入選文集，比往年更多，也能看見作家在不同領域的創作越來越熟練。（編輯：張芷瑄）1110311