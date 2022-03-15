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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

聲援烏克蘭 台灣文學界發表聲明譴責俄羅斯

2022/3/15 20:07（3/15 20:16 更新）
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台灣文學界聲援烏克蘭，作家吳錦發（右）、凃妙沂（左）與詩人醫師曾貴海（左2）等人15日齊聚高雄，共同發表聲明「反對戰爭和暴力」，譴責俄羅斯侵略行為。（凃妙沂提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月15日
台灣文學界聲援烏克蘭，作家吳錦發（右）、凃妙沂（左）與詩人醫師曾貴海（左2）等人15日齊聚高雄，共同發表聲明「反對戰爭和暴力」，譴責俄羅斯侵略行為。（凃妙沂提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月15日
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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）台灣文學界聲援烏克蘭，多名作家、詩人今天齊聚高雄，共同發表聲明「反對戰爭和暴力」，譴責俄羅斯侵略行為。詩人吳錦發也為烏克蘭犧牲少女朗讀創作，「今天，福爾摩沙心碎了！」

吳錦發與作家凃妙沂、醫師曾貴海等人及多個文學團體，下午在高雄文學館發表聲明：「我們反對戰爭和暴力，我們痛恨殺戮與血腥，我們譴責俄羅斯侵略烏克蘭！」強調堅持與烏克蘭人民站在一起，抵抗俄羅斯霸權，為自由奮鬥到底。

吳錦發發表詩作「今天，福爾摩沙心碎了」，為1名因救狗犧牲的烏克蘭少女哀悼，詩作內容提到「她載著食物去搶救最後一絲良知，但殘忍的士兵瞄準她的良知，一槍奪去她如白馬般奔騰的心」。

凃妙沂也分享了她的友人、烏克蘭詩人安德烈．科斯提斯基（Andrey Kostinskiy）的翻譯詩作：「我們從沒有威脅過任何人。我們想要與每一個人和平共存。我真心希望如此的想法能廣被了解，而戰爭能夠終止。儘管這片國土正在被非人道地撕裂，但是直到現在她卻仍然美麗。」

凃妙沂對中央社記者表示，安德烈．科斯提斯基住在哈爾科夫（Kharkiv），經常遭受空襲，有時2人聯繫時，對方會突然告訴她，「不能講了，我要去躲了！」她也告知對方台灣已募款逾新台幣5億元要幫助烏克蘭，對方聽了相當開心。

凃妙沂說，將串聯各地詩友、集結詩作聲援烏克蘭，一起向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發聲。她也發表自己的創作詩作「烏克蘭之心」，「當侵略奪走烏克蘭人的幸福，就像奪走我的幸福，烏克蘭不是別人，烏克蘭就是我們自己。」

國內多名詩人、作家及台灣李喬文學協會理事長陳貴賢、賴和基金會董事長吳潮聰、龍瑛宗文教基金會董事長劉文甫、鍾理和文教基金會董事長和文學台灣基金會董事長鄭烱明等文學團體代表，均參與聲明，共同譴責俄羅斯。（編輯：謝雅竹）1110315

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