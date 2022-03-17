馬戲與傳統陣頭交融 「手路」展現台版魔幻寫實

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）田野調查蹲點發展與創作整整3年，圓劇團與法國傑若．湯瑪士劇團（Compagnie Jerome Thomas）共創「手路」，以藝陣為創作起點，用身體交融出獨特魔幻寫實的台版馬戲。

導演林正宗接受中央社專訪時表示，他一直對於正在消逝的傳統有興趣，專注在地文化的田野調查與創作，透過這次「手路」完整版呈現，讓觀眾在觀看馬戲演出的過程看到廟堂的空間、時間的痕跡，傳統與當代的交融以及陣頭文化的轉變。

林正宗說，廟是眾人集會之所，廟本身的工藝，迎神送神敬神的各種藝陣演出，都是傳統藝術之始，「我一直很想將自己鑽研多年的馬戲以台式帳篷自由的形式，放在廟埕前面演出，這次木柵的忠順廟特別適合，場地夠大，還有傳統戲台，可以讓這次演出更有層次感」。

林正宗設計，看演出之前觀眾跟著團員先遊行，每人拿著塑膠椅跟著從傳統高蹺陣發展出的肢體一起行進，踩著高蹺的團員身上揹著12張紅色塑膠椅再掛上幾十個塑膠袋，為演出埋下伏筆，展現屬於台式的魔幻寫實。

林正宗說，他希望在台灣馬戲展現的不是西方的身體，而是台灣傳統藝術與文化的內化，團員跟著他「苦行」3年學台灣藝陣中的宋江陣，車鼓陣甚至稀有的牛犁歌陣，「這些更為質樸，更貼近土地，也讓我們找到我們自己身體的特質」。

林正宗說，這些追求都是源自於他自己內心的情感，「小時候父母親務農，我常常看著牛犁田，農暇就是廟會看表演，看婚喪喜慶，小時候只是覺得熱鬧，但長大之後才明白，這些對家鄉的凝聚力，人跟人情感的連結，文化個性跟認同有多麼重要」。

圓劇團全新作品「手路」將於3月24日到27日演出，在台北市木柵忠順廟登場。（編輯：管中維）1110317