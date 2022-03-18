竹市「或者光盒子」手稿展電影輪播 享五感體驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹市影像博物館「或者光盒子」目前展出文學作家手稿作品，還有播放獨立電影等，提供藝文愛好者豐富的5感體驗，新竹市長林智堅18日歡迎民眾前來探訪。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年3月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市18日電）新竹市長林智堅今天指出，影像博物館「或者光盒子」目前展出文學作家手稿作品，包含小說家朱西甯、翻譯家劉慕沙等，還有播放獨立電影等，提供藝文愛好者豐富的五感體驗。

林智堅今天透過新聞稿表示，影像博物館為歷史建築，巴洛克式建物極具吸引力，市府近年積極推動藝文場館活化，這次與鴻梅文創攜手合作，將影像博物館以「或者光盒子」為名，打造為以影像主題的藝文新據點。

林智堅說，這次「或者光盒子」策展「文學家族：稿紙糊成的朱家」，展出朱西甯、劉慕沙及作家朱天文、朱天心、朱天衣的手稿與文學作品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新竹市文化局表示，位於舊城區的影像博物館，前身是西元1933年創立的「有樂館」，在當時就是台灣具指標性的歐化劇場，現在轉型成獨立電影據點，目前除有展覽外，劇場也放映多部獨立電影，讓民眾追獨立電影不用再跑台北。

文化局提醒，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，防疫期間民眾入館參觀需配合全程配戴口罩、量體溫、酒精消毒與實聯制等防疫措施。（編輯：戴光育）1110318