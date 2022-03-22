明華園跨界音樂劇 重現六堆客家義勇軍壯烈史詩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

明華園總團推出六堆歷史大戲「步月．火燒」，全劇以客語、閩南語、排灣族語、日語等演出，由演員吳侑函（右起）、劉瑞琪、明華園總團台柱孫翠鳳、郭子乾、排灣族歌手Cemelesai徹摩主演。（明華園總團提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北22日電）明華園總團推出音樂劇大戲「步月．火燒」，重現1895年乙未年間六堆客家義勇軍抗日史詩。這次明華園挑戰跨界音樂劇形式，以屏東不同族群的語言、音樂、舞蹈豐富演出樣貌。

明華園總團今天發布新聞稿表示，屏東縣政府客家事務處與明華園總團合作推出六堆300年紀念大戲「步月．火燒」，以1895年乙未年間六堆客家義勇軍，抗日之戰發生地「步月樓」及最後一戰「火燒庄」為主軸，詮釋六堆客家保衛擁護土地的真實故事。

明華園總團長陳勝福表示，「步月．火燒」是描述六堆客家義勇軍團結一心保衛家鄉的故事。這次創作「步月．火燒」，陳勝福表示，製作規模比照8萬人觀賞的「超炫白蛇傳」，由明華園第3代陳昭賢擔任製作人並邀集年輕創作者，以新世代視角創作歷史大戲。

陳昭賢表示，「步月．火燒」由新生代編劇王靖惇與導演樊宗錡合作，在屏東大學教授也是作家施百俊同名繪本故事架構下共同創作，一則希望為明華園總團作品寫下歷史新頁，也讓大家更深刻了解六堆300年走過的歷史風華。

「步月．火燒」由明華園總團台柱孫翠鳳、影視演員郭子乾及劉瑞琪、新生代客家戲演員吳侑函、馮文星、馮文亮，還有排灣族歌手Cemelesai徹摩、鄒族演員蘇達等人跨語言、跨族群聯手主演。

陳勝福表示，在語言上還原當代歷史氛圍，劇中穿插著客語、閩南語、排灣族語、日語等，期待不同語言能發揮各自的語感，並帶給觀眾全新視覺。整齣戲除了舞台鏡框外，演出也將從舞台延伸到整個觀眾席，讓觀眾從進場那一刻，就已經沉浸在歷史情境中。

六堆300年歷史大戲「步月．火燒」將於3月26日演出，地點在屏東千禧公園。（編輯：張雅淨）1110322