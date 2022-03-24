大劇院座位間距惹民怨 北藝中心將保留後排供走動

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無黨籍台北市議員黃郁芬24日指出，台北表演藝術中心11日啟動試營運，至今不到兩週，但大劇院座椅已有多處出現明顯磨損，看起來像已經使用許久且疏於維護的場地。（黃郁芬辦公室提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年3月24日

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北24日電）台北表演藝術中心開始試營運，許多民眾對座位抱怨連連，作家馬世芳也稱看完戲後腰痠背痛。北藝中心表示，未來會保留大劇院最後一排位置給重新入場的觀眾坐，減少干擾。

耗時10年建造的台北表演藝術中心11日啟動試營運，陸續有民眾發表抱怨評論，Google Map上就有許多網友認為大劇院座位太過狹窄，若有人通行須整排站起來讓道，否則無法通過，或是球劇場座椅偏小、難坐、違反人體工學等。

馬世芳日前到北藝中心大劇院看戲後在推特發文指出，傳說中歐洲空運進口的座椅果真像大家抱怨的那樣，特窄的座位把人卡在中間動彈不得，不能伸腿、無法靠頭，3小時的戲看完整個腰痠背痛。

除此之外，無黨籍台北市議員林亮君透過書面質詢表示，北藝中心的指標系統沒有使用慣用圖型，也沒有文字標示，無法發揮指引觀眾的效果，且廁所太少，部分樓層甚至沒有廁所，要求針對缺失列出短、中、長期改善方案。

無黨籍市議員黃郁芬也接獲民眾反映，大劇院座椅才開放不到兩週就有多處出現明顯磨損痕跡，看起來像已經使用許久且疏於維護的場地，北藝中心與文化局應檢討整體使用體驗、提出改善方案並盡速完成。

對此，北藝中心執行長王孟超透過電訪表示，試營運就是要找出問題，每一場表演結束後都會檢討並改善，能補救的馬上補救，不行的就等5月中試營運結束後優化改善，例如指標系統將在優化期整合民眾意見重新設計。

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針對大劇院座位間距問題，王孟超坦言，結構性設計恐怕難以更動，當初為了在座位舒適度與看戲感受度間找到平衡點，將間距抓窄了一點，但還是比國外的劇場更寬敞，顯然國內民眾不習慣，未來會保留最後一排的位置不賣，給遲到或重新入場觀眾暫時坐，減少對演出的干擾。

至於許多座椅已經破損，王孟超指出，由於工期延宕很久，座椅在這中間產生很多損害，不過現在還在保固期內，已將部分座椅送回義大利原廠修復，同時緊急採購備品，並尋找台灣合適的廠商代工，若通過義大利原廠檢視合格，將來就可以在台灣修復。（編輯：張銘坤）1110324

台北表演藝術中心展開試營運，不少網友認為大劇院座位間距太過狹窄。北藝執行長王孟超24日表示，結構性設計恐難以更動，未來會保留最後一排的位置不賣，給遲到或重新入場觀眾暫坐，減少對演出的干擾。（黃郁芬辦公室提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年3月24日