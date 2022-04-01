裹腳的束縛與解放 「金蓮纏夢」一探女性自主

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台灣豫劇團新戲「金蓮纏夢」聚焦百年台灣女性心路歷程，以瑰麗唱詞說出深閨女子惆悵與女性自主意識，5月21、22日將在台灣戲曲中心大表演廳首演。（台灣豫劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年4月1日

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）清末民初台灣女性從裹小腳中解放，卻又陷入高跟鞋的迷思，台灣豫劇團新戲「金蓮纏夢」對焦百年台灣女性心路歷程，以瑰麗唱詞說出深閨女子惆悵與女性自主意識。

台灣豫劇團發布新聞稿表示，「金蓮纏夢」由豫劇皇后王海玲率領當家旦角蕭揚玲、張瑄庭聯合主演，由作家王瓊玲教授編劇、高雄文藝獎得主殷青群擔任導演，匯聚兩岸劇場菁英人才共同創作。

王海玲表示，「金蓮纏夢」闡述台灣的女性自立自強、不向命運低頭的故事。從清末民初時期，女子從青春到老，一生被三寸金蓮的裹腳布緊緊糾纏，身體受捆縛，也禁錮了靈魂與想像，從劇情高低轉折間，一探究竟。

導演殷青群以「金蓮小腳」為靈感來源，安排劇中女性角色都以譽為「東方芭蕾」的踩蹺技藝演出，全劇從台北艋舺繁華歡場上婀娜多姿的花魁女，到南部鄉野間遍走山路勉力維生的莊稼婦，表達女子情思。

殷青群說自小學戲，看到旦角演員上的第一門課就是「踩蹺」，心中一直希望能安排以踩蹺為主的大戲，讓演員展現硬底子功夫，發揚傳統戲曲精神，這次終於如願。

團長彭宏志表示，這次演出也邀請台灣戲曲學院歌仔戲科國中二年級學生合演，希望可以透過戲劇磨練合作，讓台灣戲曲向下扎根。

台灣豫劇團「金蓮纏夢」將於5月21日、22日在台灣戲曲中心大表演廳首演，6月4日、5日在嘉義縣表演藝術中心，6月18日、19日在高雄大東文化藝術中心演藝廳，6月25日在屏東藝術館演出。（編輯：張芷瑄）1110401